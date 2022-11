Camerún "ganó el Mundial de las declaraciones", lamenta exarquero Bell

Los comentarios del presidente de la federación Samuel Eto'o o del capitán Vincent Aboubakar, hablando de la victoria final de Camerún, molestaron sobremanera al exarquero Joseph-Antoine Bell antes del debut en el Mundial-2022 de los 'Leones Indomables' contra Suiza el jueves.

"Quizás es una nueva manera para que se hable de los pequeños, habrán ganado el Mundial de las declaraciones", dice a la AFP Bell, de 68 años, que suma 70 partidos internacionales y ha ganado 2 Copas Africanas de Naciones.

Eto'o, exgoleador convertido en presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fécafoot), aseguró: "No veo por qué no podríamos ganarlo", pronosticando una final contra Marruecos.

El capitán, Aboubakar, afirmó de su lado que Camerún no tenía "nada que envidiar a Brasil. Somos un gran equipo, representamos un gran país y tenemos los medios para llegar lejos. Dejemos que nuestro juego hable por nosotros".

"Ponerse a cantar que vamos a ganar el Mundial está fuera de lugar", afeó Bell.

"Brasil no anunció que iba a ganarlo", añadió el exarquero del Marsella. "Aboubakar no llegó a la Copa Africana de Naciones anunciando que iba a ganarla, y no era más que la CAN. Le ha picado de repente un virus del desierto..."

"No es serio, siento lástima por los jugadores", prosiguió Bell.

- "Hay que ser realista" -

"Si al final ellos no la ganan será por culpa de un arquero, de un defensa que estuvo lento, de un delantero que falló un gol...", lamentó.

Fue Eto'o "quien empezó esta moda, los jugadores se vieron obligados a seguirla. Es políticamente correcto seguir el ejemplo de su presidente, pero eso prueba su falta de personalidad", consideró.

"Lo que duele es que estamos hablando de dos personas con experiencia, jugaron dos Copas del Mundo juntos (2010 y 2014), y el mejor futbolista del planeta y Aboubakar no la ganaron", continuó Bell.

"¡Cuidado! Obviamente apoyo a Camerún", resaltó esta voz crítica del fútbol camerunés. "Pero hay que ser realista y volver a la cordura, no a las consignas".

Los 'Leones' al menos pueden contar con su experiencia. Primer país africano que alcanzó los cuartos de final en un Mundial, en 1990, donde cayó ante Inglaterra, Camerún es la selección del continente con más participaciones en la Copa del Mundo y en Catar la disputa por octava vez.

Los 'Leones' jugarán su 24º partido de Mundial frente a Suiza, por delante de Nigeria (21, ausente en Catar) y Marruecos (20).

Pero desde aquel mágico 1990, Camerún ha sido eliminada en la fase de grupos. "Hemos ganado un partido de Mundial en 32 años", recuerda Bell, frente a Arabia Saudita (1-0) en 2002.

eba/ng/cd/gh/psr

AFP