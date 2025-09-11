Camión de gas explota en Ciudad de México y provoca incendio que deja al menos 57 heridos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La explosión de un camión cargado de gas ocurrida el miércoles en una concurrida autopista de la Ciudad de México provocó un incendio que ha dejado al menos 57 heridos, de los que cerca de 20 están graves, informaron las autoridades.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó a la prensa que el incendio generado por la explosión causó quemaduras de segundo y tercer grado a los lesionados. Un total de 19 personas en estado grave fueron trasladadas a diferentes hospitales.

No se han reportado fallecidos de momento por el hecho.

El momento de la explosión quedó registrado en vídeos que se difundieron en las redes sociales en los que se observa como, tras el vuelco del camión, comenzó a expandirse una espesa nube de gas debajo del Puente de la Concordia, repleto de vehículos, y de inmediato se inició un gran incendio. Algunas personas, con sus cuerpos parcialmente quemados, comenzaron a correr para escapar de las llamas.

La secretaria de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Myriam Urzúa, explicó que el vuelco del camión —por motivos que se desconocen— cargando 49.500 litros de gas licuado ocasionó la explosión y el posterior incendio. Otros 18 vehículos y una moto que estaban en la vía también resultaron afectados por la detonación.

Varios árboles y autos quedaron completamente calcinados en la vía, mientras funcionarios inspeccionaban los vehículos uno a uno para corroborar que ninguna persona quedó atrapada.

La Fiscalía capitalina inició las investigaciones para determinar qué causó la caída del camión.

Los bomberos lograron sofocar el incendio del vehículo, según mostraron imágenes captadas por medios de comunicación.

En la capital mexicana se registró un incidente similar en enero de 2015, cuando un camión de gas estalló en las cercanías del hospital materno infantil de la alcaldía de Cuajimalpa, lo que dejó cinco muertos y más de 70 heridos.