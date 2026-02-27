Camiones cargados de soja esperan en puerto fluvial de Brasil, ralentizando envíos de cosecha récord

Por Adriano Machado, Ana Mano y Roberto Samora

MIRITITUBA, Brasil, 27 feb (Reuters) - Camioneros de Brasil enfrentan retrasos inusualmente largos para entregar soja en la terminal portuaria de Miritituba, en la selva amazónica, ya que una cosecha récord de aproximadamente 180 millones de toneladas métricas supera la logística de uno de los mayores centros de exportación del cultivo en el mundo

El retraso en el transporte de la soja desde el mayor productor y exportador mundial subraya los continuos obstáculos logísticos en la cadena de suministro agrícola de Brasil. Gran parte de la cosecha de soja tiene como destino China

"Es una vergüenza aquí en Miritituba", dijo a Reuters el camionero Jeferson Borges da Silva, que esperó en una cola de 30 kilómetros (km) después de conducir 1.200 km desde Mato Grosso. "Llevamos dos días haciendo cola, este año ha sido el peor hasta ahora", agregó

Miritituba, un punto de transbordo fundamental, maneja aproximadamente 12 millones de toneladas métricas de cereales al año, incluyendo soja y maíz

Empresas como Cargill, Bunge y la brasileña Amaggi operan terminales fluviales donde los cultivos se cargan en barcazas para su transporte río abajo a instalaciones más grandes capaces de llenar buques marítimos. El tráfico suele ser intenso en esta época del año

PROTESTAS AGRAVAN RETOS PARA LA EXPORTACIÓN

A los reveses del sector se suma la invasión este mes de una instalación de transbordo de Cargill en Santarém por parte de activistas indígenas, en protesta contra la política gubernamental de dragar y ampliar la capacidad de transporte fluvial a través de la cuenca del Amazonas

Sus manifestaciones llevaron al Gobierno a revocar el lunes un decreto que facilitaba dichas ampliaciones de las vías navegables, lo que generó una mayor incertidumbre para los exportadores agrícolas

El camionero Wellington Bressan dijo que las protestas indígenas pueden haber contribuido al atasco en Miritituba, ya que los conductores se apresuraron a asegurar lugares de descarga

"Los camioneros viven de comisiones, si trabajan, ganan dinero. Por eso no querían esperar antes de venir a Miritituba", dijo Bressan

Cargill, que detuvo temporalmente las operaciones en su terminal de Santarém durante las protestas, dijo el jueves que está trabajando para reanudar la actividad. En un comunicado, la empresa agradeció a los empleados su "resiliencia" y reiteró su compromiso de transportar alimentos "de forma segura y fiable"

AUMENTAN PREOCUPACIONES POR INFRAESTRUCTURA

La revocación del decreto gubernamental podría ralentizar los esfuerzos para mejorar la infraestructura logística en el corredor de exportación del norte, dijo Thiago Pera, experto en logística de la Universidad de São Paulo. Advirtió de las repercusiones a mediano y largo plazo en la capacidad de Brasil para gestionar de forma eficiente las exportaciones agrícolas

"El escenario se está volviendo cada vez más difícil", dijo Pera, añadiendo que el dragado de los ríos de la región podría permitir el movimiento de buques más grandes durante todo el año, lo que aliviaría la presión sobre el transporte por carretera y reduciría los costos de flete

Alrededor del 60% de las exportaciones agrícolas brasileñas dependen del transporte por carretera

Camioneros como Sonia da Silva expresaron su frustración por la infraestructura obsoleta de las terminales de Miritituba

"¿Cómo vas a meter 1.000 camiones en un patio con capacidad solo para 500 o 200?", preguntó. (Reporte de Adriano Machado en Miritituba y Santarém, Ana Mano y Roberto Samora en São Paulo. Edición de Brad Haynes y Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)