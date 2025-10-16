Camiones de ayuda llegan a Gaza mientras se detiene disputa sobre los cuerpos de los rehenes

Por Steven Scheer y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/EL CAIRO, 15 oct (Reuters) -

Los camiones de ayuda entraron en Gaza el miércoles e Israel reanudó los preparativos para abrir el principal paso fronterizo de Ráfah tras una disputa sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes muertos que había amenazado con hacer descarrilar el frágil acuerdo de alto el fuego con Hamás.

Israel había amenazado con mantener cerrado el paso de Ráfah y reducir los suministros de ayuda porque, a su juicio, Hamás estaba devolviendo los cadáveres con demasiada lentitud, lo que ponía en riesgo la tregua que ha puesto fin a dos años de guerra devastadora en Gaza y ha liberado a todos los rehenes vivos en poder de Hamás.

Sin embargo, el grupo militante devolvió más cadáveres israelíes durante la noche, y un funcionario de seguridad israelí dijo que se estaban realizando preparativos para abrir Ráfah a los ciudadanos de Gaza.

Un segundo funcionario informó que entrarían 600 camiones de ayuda.

El brazo armado de Hamás dijo que entregaría otros dos cadáveres a las 22:00 horas (19:00 GMT) del miércoles.

Buscando mantener la presión sobre Hamás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que consideraría permitir que las fuerzas israelíes reanuden los combates en Gaza si Hamás no cumple su parte del acuerdo de alto el fuego que él negoció.

"Israel volverá a esas calles en cuanto yo lo diga. Si Israel pudiera entrar y darles una paliza, lo haría", dijo Trump a la CNN en una breve llamada telefónica cuando se le preguntó qué pasaría si Hamás se niega al desarme.

La disputa sobre la devolución de los cadáveres puede alterar el acuerdo de alto el fuego, junto con otras cuestiones importantes que aún no se han resuelto.

Israel ha dicho que la siguiente fase de la tregua exige que Hamás se desarme y ceda el poder, algo que hasta ahora se ha negado a hacer.

El grupo ha lanzado una ofensiva de seguridad, exhibiendo su poder en Gaza mediante ejecuciones públicas y enfrentamientos con clanes locales.

Aún no se han concretado los elementos a largo plazo del plan de alto el fuego, como el modo en que se gobernará Gaza, la composición de una "fuerza de estabilización" internacional y las medidas para la creación de un Estado palestino.

Veintiún cuerpos de rehenes permanecen en Gaza, aunque algunos pueden ser difíciles de encontrar o recuperar debido a la destrucción sufrida durante el conflicto.

Un grupo de trabajo internacional se ha propuesto encontrarlos.

"La resistencia ha cumplido lo acordado y ha entregado a todos los cautivos vivos que tenía, así como los cadáveres que ha podido recuperar", dijo el brazo armado de Hamás en un comunicado.

"En cuanto a los cuerpos restantes, localizarlos y recuperarlos requiere grandes esfuerzos y equipos especiales, y estamos realizando grandes esfuerzos para cerrar este expediente".

El acuerdo también obliga a Israel a devolver los cadáveres de 360 palestinos. El primer grupo de 45 fue entregado el martes y los cadáveres estaban siendo identificados, dijeron las autoridades sanitarias palestinas. (Reportajes de Steven Scheer y Maayan Lubell en Jerusalén, Nidal al-Mughrabi en El Cairo, Olivia Le Poidevin en Ginebra, Ali Sawafta en Ramala y Alexander Cornwell en Tel Aviv; información adicional de Tala Ramadan, Jana Choukeir y Ahmed Elimam en Dubai; redacción de Angus McDowall, Alex Richardson y Matt Spetalnick; edición de Ros Russell, Aidan Lewis y Diane Craft. Edición en español de Javier López de Lérida)