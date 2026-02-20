Camiones forman fila de 28 km para entregar soja a terminales fluviales de Miritituba, en Brasil

Por Ana Mano

SAO PAULO, 20 feb (Reuters) - Camiones cargados con soja se enfrentaban a una fila de 28 kilómetros para entregar el producto en las terminales de grano del puerto amazónico de Miritituba, en el estado de Pará, según datos de tráfico de media mañana compartidos el viernes por el grupo de presión Abiove a Reuters.

Cargill, Bunge, la brasileña Amaggi y la empresa de logística Hidrovias do Brasil operan terminales en la zona.

El tráfico suele ser intenso en esta época del año en las inmediaciones de las terminales de Miritituba, que reciben soja de las granjas del centro-oeste y la cargan en barcazas antes de enviar los granos a través de los puertos del norte de Brasil.

Este año, los productores de soja brasileños están recolectando lo que, según los analistas y el Gobierno, será una cosecha récord de casi 180 millones de toneladas métricas. La mayor parte de la producción del país se envía a China.

En una entrevista el viernes, Daniel Amaral, director de economía y asuntos regulatorios de Abiove, dijo que cada año se forman largas filas de camiones a las afueras de Miritituba.

Las fuertes lluvias tienden a agravar el problema, así como el hecho de que el tramo final de la carretera que une las granjas de Mato Grosso con las instalaciones portuarias sigue sin estar asfaltado, añadió.

"Mientras no se construya el acceso definitivo al puerto, estos problemas persistirán", señaló Amaral.

Via Brasil BR-163, la empresa que administra los 1.009 kilómetros de la autopista que conecta Mato Grosso con las instalaciones de Miritituba, dijo que se están llevando a cabo obras para terminar de construir el tramo final de 5,7 kilómetros de la carretera en noviembre de este año.