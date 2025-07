Campaña nacional de Etiopía busca plantar 700 millones de árboles en un día

ADIS ABEBA, Etiopía (AP) — Etiopía lanzó el jueves una campaña nacional para plantar 700 millones de árboles en un solo día como parte de una ambiciosa iniciativa de conservación que busca plantar 50.000 millones de árboles para 2026.

La campaña de reforestación ha sido un proyecto personal del primer ministro Abiy Ahmed desde 2019.

Tesfahun Gobezay, ministro de Estado para los Servicios de Comunicación del Gobierno de Etiopía, manifestó a los periodistas antes de las 6 de la mañana hora local que unos 355 millones de plántulas ya habían sido plantadas por 14,9 millones de etíopes.

No fue posible verificar las cifras del gobierno. Etiopía tiene una población de más de 120 millones de habitantes.

“Iniciamos la plantación de un día del Legado Verde de este año temprano esta mañana. Nuestro objetivo para el séptimo año es 700 millones de plántulas. Logrémoslo juntos”, declaró Abiy en la plataforma de redes sociales X.

Las autoridades afirman que se han plantado unos 40.000 millones de plántulas de árboles desde 2019. La meta para 2025 es 7500 millones de árboles.

Abiy asumió el poder en 2018 como reformista. Ganó el Premio Nobel de la Paz por hacer las paces con la vecina Eritrea, pero una guerra que estalló poco después en la región etíope de Tigray dañó su reputación como pacificador. Ahora enfrenta otro levantamiento rebelde en la región de Amhara.

Muchas oficinas públicas están cerradas el jueves para dedicar tiempo a la plantación de árboles. Miles de funcionarios públicos han sido enviados por toda la nación del este de África para ayudar a plantar plántulas disponibles a través de la burocracia oficial.

Al amanecer, se vio a muchos plantando árboles en la capital, Adis Abeba. En un sitio en Jifara Ber, decenas de personas estaban involucradas, incluidos niños.

Almaz Tadu, una abuela de 72 años, llevó a sus nietos a un evento de plantación de árboles que, según ella, la reúne con sus vecinos.

“He venido con mi madre y esta es mi tercera vez plantando árboles", dijo Nathenael Behailu, un estudiante de 13 años. “Sueño con ver un entorno verde para mi país”.

Otro residente de Addis Abeba, Ayanaw Asrat, comentó que ha atendido el llamado durante los últimos tres años. “Llegué temprano y hasta ahora he plantado 15 plántulas. Estoy muy feliz de contribuir a crear áreas más verdes en Addis", expresó.

El propio Abiy estuvo activo en Jimma, la ciudad más grande de la región suroeste de Oromia. Los ministros del gabinete fueron enviados a otras regiones para apoyar a los funcionarios locales.

Pero hay críticos.

Kitessa Hundera, ecólogo forestal de la Universidad de Jimma, dijo a The Associated Press que una iniciativa de reforestación "noble" estaba siendo llevada a cabo por inexpertos que no podían definir objetivos de conservación en cuanto a la selección de sitios y otros temas técnicos. Mencionó su preocupación por la mezcla de especies exóticas con autóctonas y el aparente fracaso en informar la tasa de supervivencia de las plántulas plantadas a lo largo de los años. También dudó que fuera posible plantar 700 millones de plántulas en un solo día. “Plantar 700 millones de plántulas en un día necesita la participación de unos 35 millones de personas, cada una plantando 20 plántulas, lo cual es prácticamente imposible”, afirmó. ________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.