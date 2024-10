Campañas electorales apuntan a latinas preocupadas por el cambio climático

Los ángeles (ap) — hace unos meses, mary wagner se despertó con el olor a humo de los incendios forestales en california y el norte de nevada. preparó a sus hijos para la escuela y salió al aire ahumado de las vegas. la tos asmática de su hijo de 13 años empeoró.

“Es realmente, realmente malo y le cuesta mucho respirar”, recordó.

Este verano, la ciudad también sufrió bajo temperaturas prolongadas y récord de 115 F (46,11 C) o más. Wagner sabe que los días serán más calurosos y los incendios forestales más frecuentes con el cambio climático. Por eso, el calentamiento global es un tema crítico para ella en estas elecciones.

“Ver cómo el cambio climático afecta nuestros bolsillos así como nuestra salud se ha convertido en una prioridad para mí y para la gente en mi comunidad”, dijo Wagner, quien nació en Honduras, creció en Estados Unidos y votará en su primera elección después de haberse convertido en ciudadana en 2022.

A medida que se acerca noviembre, latinas como Wagner podrían jugar un papel crucial en decidir la presidencia y varias carreras congresionales y gubernamentales. Se estima que 36,2 millones de latinos son votantes elegibles este año, 4 millones más que hace cuatro años. Pero las votantes latinas, que acuden a las urnas en tasas más altas que los hombres latinos, podrían desempeñar un papel más decisivo.

Entre muchos votantes potenciales con prioridades variadas, algunos grupos están enfocando a los latinos con un enfoque climático. Esperan que las latinas voten para proteger a los niños del cambio climático, un tema prioritario para los votantes latinos que apoyan a la vicepresidenta Kamala Harris, según el Centro de Investigación Pew. Y son las mujeres quienes tienen más probabilidades de votar por Harris: una encuesta reciente del The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research sobre latinos encontró que Harris es vista más positivamente por mujeres que por hombres.

Las campañas de Harris y Trump ven el cambio climático, causado por la quema de combustibles como la gasolina y el carbón, de manera muy diferente. Harris promociona la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, el mayor proyecto de ley de energía verde en la historia de Estados Unidos, y dice que el cambio climático es una amenaza que necesita ser combatida. Trump, quien ha llamado al cambio climático “un engaño”, ha atacado a los vehículos eléctricos, afirmó falsamente que las turbinas eólicas marinas dañan a las ballenas y prometió congelar el gasto de la ley.

Después de que el tema permaneciera al margen de la campaña presidencial todo el año, la destrucción causada por los huracanes Helene y Milton ha hecho que el clima sea más central. Durante el debate vicepresidencial, el tema fue una de las primeras preguntas hechas al republicano JD Vance y al demócrata Tim Walz.

Una encuesta reciente de la Universidad de Yale encontró que más de un tercio de los votantes elegibles dijeron que el calentamiento global es muy importante para su voto y que quieren candidatos que tomen medidas en esa área. En encuestas recientes de las organizaciones Latino Victory Foundation y Hispanic Federation, el 73% de los encuestados dijo que estaban casi seguros de votar, pero las latinas tenían un 25% más de probabilidades de votar que sus contrapartes masculinas, según Katharine Pichardo-Erskine, directora ejecutiva del Proyecto Victoria Latino. Esto concuerda con datos que muestran que en general las mujeres tienen más probabilidades de votar que los hombres.

“Nosotras somos las que servimos comidas a nuestros vecinos y llevamos a los niños a la escuela y hacemos nuestra debida diligencia en términos de sostener nuestras comunidades”, dijo. “Y votar es parte de eso”.

La organización ha invertido unos 2 millones de dólares sólo en Arizona para su campaña Vote Like a Madre, un esfuerzo bilingüe para movilizar a las latinas, específicamente a las madres, para votar para proteger el futuro de sus hijos del cambio climático. Advierte que los incendios forestales, huracanes e inundaciones están empeorando, y que votar por el clima ayudará a asegurar que sus hijos respiren aire fresco y vivan vidas más estables. También están enfocando a votantes en Florida, Colorado, Nevada, California y Nuevo México.

Investigaciones muestran que la mayoría de los latinos en Estados Unidos están preocupados por el cambio climático y se preocupan más por el tema que la mayoría de otros grupos. Las razones son numerosas: los latinos están sobrerrepresentados en trabajos que los hacen vulnerables a los peligros climáticos. Son trabajadores de la construcción expuestos al calor extremo y trabajadores agrícolas que laboran en campos incluso mientras el humo de los incendios forestales ahoga el aire.

Las comunidades latinas también tienen más probabilidades de vivir cerca de instalaciones de petróleo y gas que emiten y exacerban la contaminación ambiental, según la Agencia de Protección Ambiental. Un análisis de la agencia también encontró que los latinos y otras comunidades desatendidas son los menos capaces de prepararse y recuperarse de los impactos climáticos.

“Estamos viendo eso ahora mismo en tiempo real”, dijo Isabel González Whitaker, vicepresidenta asociada de Moms Clean Air Force y directora de su programa latino EcoMadres. “Entonces, ¿cómo no puede ser llevado a las urnas?”

Anthony Leiserowitz, director del Programa de Yale sobre Comunicación del Cambio Climático, cree que también hay una “profunda visión cultural del mundo de la relación con el mundo natural” que hace que el clima sea un tema importante para las comunidades latinas. “Parece estar muy arraigado en la estructura familiar y la experiencia familiar de la naturaleza”, dijo, añadiendo que muchas comunidades latinas no se ven a sí mismas como “completamente separadas del mundo natural”.

La importancia del clima para los votantes latinos varía según el género, dónde nacieron o el partido político. Para los partidarios latinos de Harris, el 61% dijo que el cambio climático era muy importante para su voto en la elección presidencial, según el Centro de Investigación Pew, en comparación con el 24% de los partidarios de Trump.

Las diferencias subrayan que los votantes latinos no son un bloque monolítico. Los latinos tienen culturas muy diferentes, y muchos latinos nacidos en Estados Unidos tienen pocos lazos culturales con América Latina. Aunque históricamente se han inclinado hacia el Partido Demócrata, los republicanos han hecho avances dentro de algunas comunidades enfatizando trabajos, crecimiento económico y valores religiosos.

En medio de la lucha de último minuto por el apoyo, el domingo Harris recibió un respaldo de la megaestrella Bad Bunny. El gesto llegó después de que un comediante en un mitin de Trump hiciera bromas groseras sobre los latinos y llamara a Puerto Rico una “isla flotante de basura”. La campaña de Trump dijo que la “broma no refleja las opiniones del presidente Trump o la campaña”.

Trump fue ampliamente criticado por su respuesta al huracán María en 2017, que mató a un estimado de 3.000 personas, un número que él cuestionó repetidamente. Semanas antes de la elección presidencial de 2020, su administración liberó 13.000 millones de dólares en asistencia. Un organismo de control del gobierno federal encontró que los funcionarios obstaculizaron una investigación sobre retrasos en la entrega de ayuda.

Cómo las personas sienten agudamente los impactos climáticos puede influir en cómo priorizan el tema. Haciendo campaña en un día de 114 F (45,56 C) en Arizona, Emiliana Guereca, fundadora y presidenta de la Fundación Women’s March, encontró que era un tema importante para las latinas allí.

Pero en Pensilvania, los votantes estaban más interesados en “cuestiones de bolsillo” como la atención médica, dijo Guereca, hablando desde un centro telefónico en Boyle Heights, un vecindario predominantemente latino en Los Ángeles. El equipo de voluntarios de Guereca ha estado llamando a latinas en estados como Nevada, Nuevo México y California animándolas a votar por Harris.

En un día inusualmente caluroso a finales de octubre, el rostro de Rosemary Diaz brillaba de sudor mientras caminaba por los puestos de vendedores de Placita Olvera en Los Ángeles. Reflexionando sobre sus principales preocupaciones en este ciclo electoral, dijo que el clima estaba entre los cinco primeros.

“Días más calurosos. Todo en lo que puedo pensar son días más calurosos”, dijo Diaz mientras su hijo Juan, de 8 años, estaba a su lado comiendo un helado de vainilla.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

