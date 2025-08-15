Campeón Botafogo vence 1-0 a Liga de Quito en la ida de los octavos de la Libertadores

Ante la mirada de su padre, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, el técnico italiano Davide Ancelotti se estrenó este jueves en la Copa Libertadores con un triunfo 1-0 de Botafogo ante Liga de Quito en la ida de los octavos de final.

Un madrugador gol de Artur, cuando apenas se habían jugado 12 segundos en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, decidió a favor del Fogão en el debut de su nuevo entrenador en el torneo continental, en el que el equipo carioca defiende su título de campeón.

La vuelta será el próximo jueves en los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito, con el ganador del cruce Sao Paulo-Atlético Nacional aguardando en los cuartos de final. El equipo entrenado por el argentino Hernán Crespo empató 0-0 el martes en su visita a Colombia.

