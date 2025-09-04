Campeón Corinthians y Boca en grupos desafiantes en la Libertadores Femenina

El campeón Corinthians arrancará la defensa de su corona en una serie desafiante que incluye a un equipo de Colombia y Boca Juniors batallará con Ferroviaria de Brasil, en una fase de grupos de la Libertadores Femenina 2025 que se disputará en Buenos Aires.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó este jueves los 4 grupos, conformados por los 16 participantes. El torneo comenzará el 2 de octubre y tendrá como sedes el estadio Francisco Urbano del Deportivo Morón y el Florencio Sola de Banfield.

Corinthians encabeza un Grupo A que completa el representante de Ecuador, aún a definir, Always Ready de Bolivia y el segundo equipo que clasifique por Colombia.

Mientras que el gigante Boca Juniors argentino enfrentará en el Grupo B a Alianza Lima, el venezolano Ediffen y Ferroviária de Brasil.

En un grupo C de alto vuelo se enfrentarán Sao Paulo, San Lorenzo, Colo Colo y Olimpia. Mientras que en el Grupo D el primer clasificado por el potente fútbol femenino de Colombia irá ante Libertad de Paraguay, Nacional de Montevideo y Universidad de Chile.

El campeón 2024, Corinthians, se embolsó US$2.000.000.

A continuación la composición de los cuatro grupos:

Grupo A

Corinthians (BRA)

Rep Ecuador

Always Ready (BOL)

Rep Colombia 2

Grupo B

Boca Juniors (ARG)

Alianza Lima (PER)

Adiffem (VEN)

Ferroviária (BRA)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

Grupo D

Rep Colombia 1

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile

hro/gfe