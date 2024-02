16 feb (Reuters) - Daniil Medvedev dijo el viernes que no defenderá su título del Abierto de Qatar la próxima semana, ya que no ha recuperado su plena forma física después de que se retirara del evento en curso en Rotterdam citando una lesión en un pie y fatiga.

El ruso no juega desde que perdió contra Jannik Sinner la final del Abierto de Australia el mes pasado.

"Por desgracia, no podré defender mi título en Doha este año. Todavía no estoy 100% listo para competir", dijo el campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 en Instagram.

"Lo siento mucho por el torneo, los aficionados y los patrocinadores del evento que siempre me han tratado tan bien cuando he estado en Doha. Me encanta jugar en Doha y espero volver en el futuro", destacó.

Medvédev venció a Andy Murray en la final del año pasado.

El español Rafa Nadal también se retiró del torneo ATP 250, que se celebrará en Doha del 19 al 24 de febrero. (Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira )