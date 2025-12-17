Campeón del Mundial 2026 de fútbol ganará US$50.000.000

La selección campeona del Mundial 2026 de fútbol recibirá US$50.000.000 como premio, parte de una dotación financiera récord para el torneo por parte de la FIFA, anunció la institución el miércoles.

En total, FIFA ha anunciado una contribución récord de US$727.000.000.

De ellos, US$655.000.000 se repartirán teniendo en cuenta la clasificación final en el torneo, un incremento del 50% respecto a los US$440.000.000 de Catar 2022.

Los otros US$72.000.000 restantes se repartirán en razón de US$1.500.000 para cada uno de los 48 participantes, con el objetivo de "cubrir gastos de preparativos".

El Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero en contar con 48 participantes, un 50% más que en 2022.

Tras la victoria de Argentina en la pasada edición, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se embolsó US$42.000.000, frente a los US$30.000.000 que ganó Francia como finalista.

En esta ocasión, el equipo finalista se embolsará US$33.000.000; el 3.º clasificado, US$29.000.000, y el cuarto, US$27.000.000.

La cifra va disminuyendo progresivamente, hasta un mínimo de US$9.000.000 para los equipos que caigan eliminados en fase de grupos.