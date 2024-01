El campeón olímpico de 1500 metros, Jakob Ingebrigtsen, renunció a la temporada de atletismo bajo techo a causa de una lesión en el tendón de Aquiles que perturbó su preparación, anunció este viernes el mediofondista noruego.

"He sufrido un poco con mi tendón de Aquiles, así que me entreno de otra forma. Ahora estoy en el camino de regresar, pero no quiero tomar riesgos", explicó en un comunicado a medios noruegos.

De esta forma, no participará en los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Glasgow (Escocia) a comienzos de marzo.

A sus 23 años, Ingebrigtsen tampoco participó a mediados de diciembre en los europeos de campo a través, una competición que domina desde hace años.

"Me encanta la competición, pero a veces hay que tomar decisiones tácticas y aburridas", añadió.

"Para mí, lo que cuenta son las medallas europeas y olímpicas", justificó el noruego, que quiere brillar en los campeonatos de Europa en junio antes de los Juegos Olímpicos de París en agosto.

Doble campeón del mundo de los 5000 metros y campeón olímpico de los 1500 metros, Ingebrigtsen no ha conquistado aún un título mundial en pista cubierta.

vg/jde/iga/ol