Campeón olímpico de snowboard sufre fracturas a dos semanas de los JO de Invierno

El campeón olímpico de snowboard, el japonés Ayumu Hirano, se enfrenta a una carrera contrarreloj para recuperarse a tiempo y defender su título de halfpipe en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina del próximo mes, tras sufrir fracturas y contusiones en una caída.

Hirano, de 27 años, conocido por su característico peinado de rastas y que venció a la leyenda estadounidense Shaun White para ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín hace cuatro años, se lesionó tras una caída en una prueba de la Copa del Mundo en Suiza el sábado.

Sufrió una hemorragia nasal y un corte en la boca tras golpearse fuertemente la cara en su primera bajada de la final.

La Asociación Japonesa de Esquí (SAJ) informó el miércoles que Hirano se había sometido a exámenes médicos y que presentaba "múltiples fracturas y contusiones", pero sin desplazamiento óseo.

La SAJ indicó que se espera que Hirano "retome gradualmente los entrenamientos una vez que disminuyan la hinchazón y el dolor" y que recibirá tratamiento en Japón.

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina comienzan el 6 de febrero y la competición masculina de halfpipe de snowboard se celebrará cinco días después.

Hirano, medallista de plata olímpico en los Juegos de 2014 y 2018, consiguió el oro en Pekín 2022 por delante de White y otros competidores.