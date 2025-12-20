Campeón olímpico tailandés de boxeo es encarcelado por caso de fraude

La policía de Tailandia arrestó a un campeón olímpico tailandés de boxeo por no presentarse ante el tribunal, en un caso de fraude relacionado con ventas de billetes de lotería por un monto de US$64.000.

La policía dijo este viernes que arrestó a Manus Boonjumnong, de 45 años, en un "escondite" en la provincia de Nonthaburi.

El boxeador de peso superligero, que ganó el oro olímpico en los Juegos de Atenas 2004, fue denunciado por las víctimas por estafarlas con 2 millones de baht (US$64.000) en asignaciones de boletos de la lotería estatal en 2021.

Fue sentenciado a 2 años y 9 meses de prisión por dos cargos de fraude, pero no se presentó ante el tribunal para la lectura de su sentencia a principios de este año.

El tribunal ordenó este viernes su encarcelamiento en la Prisión de Detención de Bangkok.