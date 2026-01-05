Campeón Saunders se lleva la etapa del Dakar en motos y arrebata el liderato a Canet

El australiano Daniel Sanders, vigente campeón en motos del Rally Dakar, se impuso en la segunda etapa de la prueba este lunes entre Yanbu y AlUla, y arrebató el liderato a su compañero de equipo, el español Edgar Canet.

El joven piloto español de 20 años, ganador del prólogo y de la primera etapa el domingo, perdió 1'35" con respecto a Sanders y queda a 30 segundos del piloto australiano, que a sus 31 años sumó su 10º triunfo parcial en el legendario rally.

Tras los dos pilotos de KTM se situó el estadounidense Ricky Brabec (Honda), campeón de la prueba en 2024, a 1'46" del vencedor y a más de dos minutos en la general.

El también español Tosha Schareina se dejó más de tres minutos y medio en la meta, el argentino Luciano Benavides más de siete y el chileno Ignacio Cornejo casi diez, aunque los tres se mantienen en el Top 10 de la general.