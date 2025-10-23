Campeón Toluca empata y asegura lugar en postemporada del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, se convirtió el miércoles en el primer equipo clasificado a la postemporada del torneo Apertura tras empatar 0-0 como visitante ante Tijuana en el cierre de la decimocuarta jornada.

Los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 32 puntos para mantenerse como líderes de la competencia, y aunque pierdan los tres partidos restantes de la temporada regular no saldrán de la zona que da acceso a la liguilla, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar deberán jugar una instancia llamada "play in" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

En el partido disputado en el estadio Caliente de Tijuana ambos clubes fueron incapaces de generar opciones de gol, lo que generó un encuentro muy trabado e interrumpido en varias ocasiones por las constantes faltas que se cometieron.

En la tabla general, Toluca es escoltado por América y Monterrey con 30 puntos cada uno, Tigres UANL y Cruz Azul con 29, y Tijuana y Pachuca con 21.

En los otros partidos del miércoles, Querétaro ganó 1-0 a Guadalajara con gol de Ali Ávila, con lo que interrumpieron la racha de cuatro triunfos consecutivos que registraban las "Chivas" de Guadalajara.

Atlas derrotó 2-0 a León con doblete del serbio Uros Durdevic.

Tigres UANL venció 2-1 como visitante a Pachuca con tantos del argentino Juan Francisco Brunetta y Diego Lainez. Para los "Tuzos" de Pachuca anotó el brasileño Robert Kenedy.

En tanto, Atlético de San Luis ganó 1-0 en su visita a Pumas UNAM gracias al gol del francés Sebastien Salles-lamonge.

El martes, América remontó un gol en contra y venció 2-1 a Puebla, Monterrey goleó 4-2 a Bravos de Ciudad Juárez, Mazatlán y Santos Laguna empataron 2-2, mientras que Necaxa y Cruz Azul igualaron 1-1. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)