Campeón: Toluca en México contrata a centrocampista argentino Santiago Simón

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ago - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, reforzó el sábado su mediocampo con el argentino Santiago Simón, quien llega a México tras militar con River Plate.

El jugador sudamericano de 23 años, quien debutó en 2020, ganó con River Plate dos torneos de liga, dos campeón de campeones y una Superliga argentina.

“Santiago Simón, talentoso mediocampista argentino, es centro de atención en el mercado de fichajes tras su llegada a Toluca, procedente del reconocido club River Plate”, informó Toluca en un comunicado.

“Con la camiseta de los Diablos, Simón busca la oportunidad de seguir brillando en el fútbol mexicano y demostrar que su calidad y talento pueden trascender en la Liga MX, convirtiéndose en figura del equipo de Antonio Mohamed para el torneo Apertura”, agregó.

Con River Plate, donde debutó en 2020, Santiago Simón disputó 146 partidos, anotó seis goles y registró 16 asistencias.

“Hoy me toca despedirme y no es fácil. River fue, es y será siempre mi casa. Viví momentos que marcaron mi vida para siempre: crecí como jugador y como persona. Gracias a Marcelo (Gallardo) por confiar en mí y darme la oportunidad de cumplir el sueño de debutar en el club que amo. Defender esta camiseta fue el honor más grande de mi vida. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar”, publicó Santiago Simón en la red social Instagram.

Santiago Simón debutaría con Toluca el 20 de agosto cuando el campeón mexicano enfrente a Orlando City en los cuartos de final de la Leagues Cup, un torneo que disputan los clubes de México y de la MLS de Estados Unidos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)