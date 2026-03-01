Campeón Toluca gana a Guadalajara y asume liderato en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, ganó el sábado 2-0 a Guadalajara y asumió el liderato del torneo Clausura en la octava jornada.

Con su quinto triunfo, los "Diablos Rojos" de Toluca se ubicaron en el primer lugar del torneo con 18 puntos, los mismos que registran las "Chivas" de Guadalajara, pero una mejor diferencia de goles.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local se puso en ventaja a los cinco minutos con un tiro penal que anotó Jesús Gallardo después de que Richard Ledezma jaló de la playera al portugués Paulinho dentro del área.

Toluca anotó el segundo tanto a los 16 minutos por conducto de Jorge Díaz, quien definió de derecha dentro del área tras hacer jugada de pared con Paulinho.

En otro partido del sábado, Puebla ganó 1-0 como visitante al Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano.

Más tarde se jugarán los encuentros entre Monterrey-Cruz Azul, León-Necaxa y América-Tigres UANL.

El viernes, Bravos de Ciudad Juárez ganó 3-1 al Atlas, Mazatlán venció 1-0 a Pachuca, Querétaro y Santos Laguna empataron 2-2, mientras que Tijuana y Pumas UNAM empataron a un gol. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)