Campeón: Toluca gana como visitante en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 11 ago - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, sacó el lunes un triunfo de 2-0 de su visita a Bravos de Ciudad Juárez en el cierre de la cuarta jornada del torneo Apertura.

Con su segundo triunfo del torneo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a nueve puntos para ubicarse en el tercer lugar general por abajo de Pachuca y Tigres UANL.

En el partido disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez, el portugués Paulinho puso en ventaja a Toluca a los 33 minutos con un vistoso remate de zurda en el área chica tras recibir un pase de cabeza del paraguayo Robert Morales.

Toluca registró el segundo gol a los 48 minutos con un remate de cabeza de Juan Pablo Domínguez en el área chica tras centro enviado por el argentino Nicolás Castro.

En otros partidos del lunes, Monterrey venció 3-1 como visitante a León con goles de Jesús "Tecatito" Corona, Ricardo Chávez y del español Sergio Canales. Para León anotó el colombiano Daniel Arcila.

En tanto, Cruz Azul ganó 2-1 en su visita al Atlético de San Luis. El argentino Carlos Rodolfo Rotondi y Ángel Sepúlveda anotaron los goles del triunfo para la "Máquina Celeste" de Cruz Azul, mientras que Román Torres descontó para el equipo local.

El domingo, Santos Laguna venció 1-0 a Guadalajara, mientras que Pumas UNAM y Necaxa empataron.

El sábado, Pachuca registró su cuarto triunfo en igual número de partidos tras golear 3-0 como visitante al Atlas, resultado que ocasionó la renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico del equipo derrotado.

En otros partidos del sábado, América ganó 1-0 a Querétaro, mientras que Mazatlán y Tijuana empataron 2-2.

En el inicio de la jornada, Tigres UANL goleó el viernes 7-0 a Puebla.

