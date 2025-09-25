Campeón Toluca golea a Monterrey en torneo mexicano con triplete de portugués Paulinho

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, goleó el miércoles 6-2 a Monterrey con un triplete del portugués Paulinho y un doblete del argentino Nicolás Castro en la décima jornada del torneo Apertura.

Con su cuarto triunfo consecutivo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 22 puntos para ubicarse en el segundo lugar general, por abajo de Cruz Azul que registra 24 unidades.

"Una satisfacción enorme de sentirme representado por este equipo, para mí es un placer sentirme identificado con mis jugadores, esa es la primera satisfacción. Después, sabemos al rival que le ganamos y la jerarquía que tiene, pero a veces se dan este tipo de partidos, no es una diferencia real pero nosotros lo supimos aprovechar, creo que el equipo está en alza, en buen momento y hay que seguir de esta manera", dijo el director técnico de Toluca, el argentino Antonio Mohamed.

"Tenemos cosas por mejorar, arrancamos perdiendo y ese no era el plan del partido, pero estamos creciendo y creemos que vamos a seguir creciendo", agregó.

En un partido vibrante de ida y vuelta, disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, Monterrey se puso en ventaja a los 10 minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió en el área chica después de que el portero Hugo González rechazó un remate de Jesús Corona.

Los "Rayados" de Monterrey pudieron aumentar su ventaja a los 20 minutos con un tiro penal, pero González detuvo el disparo del español Sergio Ramos, quien intentó anotar el penal con un tiro "a lo Panenka".

Toluca estuvo cerca de empatar a los 21 minutos, pero el zaguero colombiano John Stefan Medina desvió con la rodilla, en la línea de gol, un potente disparo de Alexis Vega.

El empate para Toluca cayó a los 22 minutos con un potente disparo de Jesús Angulo desde fuera del área.

El club dirigido por Mohamed dio la vuelta al marcador a los 25 minutos con un disparo cruzado de Paulinho dentro del área tras hacer jugada de pared con Vega.

Castro anotó el tercer gol de Toluca a los 34 minutos con un zurdazo desde fuera del área, metiendo el balón pegado al poste derecho de la portería protegida por el uruguayo Santiago Mele.

Monterrey metió el segundo gol a los 38 minutos con un remate de cabeza del español Oliver Torres tras centro enviado por Erick Aguirre desde el sector derecho.

Dos minutos después, Paulinho anotó su doblete al definir de zurda en el centro del área tras hacer jugada de pared con Marcel Ruiz.

Paulinho registró su triplete a los 52 minutos cuando remató de volea en el área chica un centro enviado por Vega desde el sector derecho.

El sexto gol de Toluca llegó a los 62 minutos en una jugada de contragolpe que definió Castro con un disparo cruzado de zurda ante la salida del portero.

"Nos vamos disgustados porque hemos empezado el partido bien, hemos sido superiores en los primeros 20 minutos, pero a partir del penal todo cambió.

“Muy enojados, sabemos que no lo hemos hecho bien, esto nos debe servir, es aprender y levantar la cabeza", dijo el director técnico de Monterrey, el español Domenec Torrent.

En los otros partidos del miércoles, América ganó 1-0 como visitante al Atlético de San Luis con gol de Alejandro Zendejas.

Santos Laguna venció 1-0 a Tijuana con tanto del colombiano Cristian Dajome.

Tigres UANL derrotó 2-0 al Atlas con goles de Ozziel Herrera y Diego Lainez.

En tanto, Cruz Azul y Querétaro empataron 2-2. Para la "Máquina Celeste" de Cruz Azul anotaron el argentino José Paradela y el uruguayo Gabriel Fernández, mientras que el uruguayo Santiago Homenchenko marcó un doblete para los "Gallos Blancos" de Querétaro.

El martes, Guadalajara goleó el martes 3-1 a Necaxa, Bravos de Ciudad Juárez ganó 3-1 a Pumas UNAM, Puebla y Pachuca empataron 2-2, mismo marcador que se registró en el partido entre León y Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)