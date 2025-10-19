Campeón Toluca golea y se consolida como líder en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 18 oct -

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, consolidó su liderato tras golear el sábado 4-0 a Querétaro en la decimotercera jornada del torneo Apertura.

Con su décimo triunfo en el torneo y séptimo consecutivo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 31 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le siguen América con 27 unidades, y Tigres UANL y Monterrey con 26.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local

se puso en ventaja a los 15 minutos con una potente volea de derecha del argentino Nicolás Castro tras un rechace del portero Guillermo Allison.

El segundo gol del equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed lo anotó el portugués Paulinho a los 22 minutos con un potente remate de zurda en la entrada del área tras recibir un pase de Jesús Angulo.

Alexis Vega metió el tercer gol a los 29 minutos con un tiro penal que ejecutó "a lo Panenka" después de que el zaguero Omar Mendoza jaló a Paulinho dentro del área.

Querétaro estuvo cerca de anotar a los 36 minutos con un remate de cabeza de Diego Reyes que pegó en el travesaño.

Angulo metió el cuarto gol de Toluca a los 66 minutos con un disparo de zurda en el centro del área tras recibir un pase de Paulinho.

En la última jugada del encuentro, Querétaro volvió a estar cerca de anotar con un disparo de Francisco Venegas que pegó en el travesaño a los 92 minutos.

En otros partidos del sábado, Santos Laguna ganó 2-0 a León con dos goles del argentino Bruno Amione.

Bravos de Ciudad Juárez y Pachuca empataron 2-2. Para Bravos anotaron el brasileño Guilherme Castilho y el defensor Luis Rodríguez en su propia portería, mientras que para los "Tuzos" de Pachuca lo hicieron el también brasileño Robert Kenedy y el zaguero colombiano Jesús Murillo en su propia portería.

Más tarde se jugarán los partidos entre Monterrey-Pumas UNAM, Guadalajara-Mazatlán y Cruz Azul-América.

En el inicio de la jornada, Tigres UANL goleó el viernes 5-3 a Necaxa , Atlético de San Luis venció 2-0 al Atlas y Puebla ganó 4-3 a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)