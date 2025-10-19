Campeón Toluca golea y se consolida como líder en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 18 oct -

Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, consolidó su liderato tras golear el sábado 4-0 a Querétaro en la decimotercera jornada del torneo Apertura.

Con su décimo triunfo en el torneo y séptimo consecutivo, los "Diablos Rojos" de Toluca llegaron a 31 puntos en lo más alto de la tabla general, donde le siguen

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local

se puso en ventaja a los 15 minutos con una potente volea de derecha del argentino Nicolás Castro tras un rechace del portero Guillermo Allison.

El segundo gol del equipo dirigido por el argentino Antonio "Turco" Mohamed lo anotó el portugués Paulinho a los 22 minutos con un potente remate de zurda en la entrada del área tras recibir un pase de Jesús Angulo.

Alexis Vega metió el tercer gol a los 29 minutos con un tiro penal que ejecutó "a lo Panenka" después de que el zaguero Omar Mendoza jaló a Paulinho dentro del área.

Querétaro estuvo cerca de anotar a los 36 minutos con un remate de cabeza de Diego Reyes que pegó en el travesaño.

Angulo metió el cuarto gol de Toluca a los 66 minutos con un disparo de zurda en el centro del área tras recibir un pase de Paulinho.

En la última jugada del encuentro, Querétaro volvió a estar cerca de anotar con un disparo de Francisco Venegas que pegó en el travesaño a los 92 minutos. En otros partidos del sábado, Cruz Azul remontó un gol en contra y venció 2-1 al América con tantos de los uruguayos Gabriel Fernández e Ignacio Rivero. El también uruguayo Brian Rodríguez había puesto en ventaja a las "Águilas" del América.

Guadalajara registró su cuarto triunfo consecutivo al ganar 2-0 a Mazatlán con goles de Armando González y Bryan González.

Santos Laguna venció 2-0 a León con dos goles del argentino Bruno Amione.

Bravos de Ciudad Juárez y Pachuca empataron 2-2. Para Bravos anotaron el brasileño Guilherme Castilho y el defensor Luis Rodríguez en su propia portería, mientras que para los "Tuzos" de Pachuca lo hicieron el también brasileño Robert Kenedy y el zaguero colombiano Jesús Murillo en su propia portería.

Monterrey y Pumas UNAM empataron 1-1.

Para los "Rayados" de Monterrey anotó el español Sergio Ramos y para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México lo hizo Alan Medina.

En el inicio de la jornada, Tigres UANL goleó el viernes 5-3 a Necaxa , Atlético de San Luis venció 2-0 al Atlas y Puebla ganó 4-3 a Tijuana. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)