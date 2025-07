Campeona defensora de Wimbledon, Barbora Krejcikova, pierde ante Emma Navarro en tercera ronda

LONDRES (AP) — La campeona defensora de Wimbledon, Barbora Krejcikova, fue eliminada tras perder el sábado 2-6, 6-3, 6-4 ante la décima sembrada Emma Navarro en la tercera ronda, extendiendo una reciente racha de campeonas que no logran repetir en el All England Club.

Krejcikova se desvaneció en el tercer set y le tuvieron que revisar la presión arterial durante el cambio después de que Navarro la rompiera para irse arriba 3-2 en el decisivo set en la cancha 1. Krejcikova comió un plátano y bebió líquidos durante el tiempo médico. Navarro caminó entonces hacia su box de invitados y hablaba con su entrenador durante la pausa en el juego.

Cuando el juego se reanudó, Krejcikova mostró claros signos de estar en apuros, inclinándose a menudo y colocando sus manos en las rodillas entre puntos.

"Parte de ti te dice: 'Solo pon un montón de pelotas en la cancha, y eso es todo lo que tienes que hacer'. Pero ella es una jugadora increíble, con o sin lesiones. Así que eso no es suficiente", dijo Navarro. "Y luego te engañas a ti misma no jugando de la manera que quieres jugar. No es un desafío fácil, sin duda".

De hecho, Krejcikova logró romper de nuevo para igualar 3-3, antes de que Navarro rompiera una vez más y luego mantuviera su servicio para liderar 5-3. Dos games después, todo había terminado.

Esta no es la primera gran victoria de Navarro en un gran escenario. El año pasado, eliminó a Coco Gauff en Wimbledon para alcanzar los cuartos de final por primera vez en un torneo importante. Luego, en una revancha un par de meses después, Navarro venció a su compatriota en el Abierto de Estados Unidos antes de debutar en una semifinal de Grand Slam.

Quien termine ganando el título femenino de Wimbledon el 12 de julio será la novena campeona en las últimas nueve ediciones del torneo de Grand Slam sobre césped. Serena Williams fue la última campeona que repitió en 2016.

Las ganadoras del trofeo desde entonces han sido Garbiñe Muguruza en 2017, Angelique Kerber en 2018, Simona Halep en 2019, Ash Barty en 2021, todas ellas ahora retiradas. Elena Rybakina en 2022, Marketa Vondrousova en 2023 y luego Krejcikova (el torneo fue cancelado en 2020 debido al COVID-19).

Rybakina perdió el sábado; Vondrousova salió en la segunda ronda.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.