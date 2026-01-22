Campeona defensora Keys y Swiatek siguen adelante en Abierto de Australia

Por Michael Church

MELBOURNE, Australia. 22 ene (Reuters) - La vigente campeona del Abierto de Australia, la estadounidense Madison Keys, tuvo que sobreponerse de nuevo a las dudas en su juego para pasar de ronda el jueves en el primer Grand ⁠Slam del año, con una victoria por 6-1 y 7-5 ⁠sobre su compatriota Ashlyn Krueger en Melbourne Park.

La jugadora de 30 años no convenció una vez más en su victoria, dos días después de pasar apuros en la primera ronda ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova, debutante en un major.

Keys tardó 23 minutos en adjudicarse el primer set ⁠con una exhibición de ‌confianza en la que ​se apuntó siete golpes ganadores y convirtió los tres puntos de ruptura contra su rival en un inicio de partido desigual.

No obstante, la actual número nueve ​del mundo dejó que las dudas se apoderaran de su juego en el segundo set, cediendo a Krueger dos roturas de saque con una sucesión de ‌dobles faltas que permitieron a la jugadora de 21 años abrir una ventaja de tres juegos.

Keys respondió, ‌sin embargo, ganando cinco juegos seguidos para cerrar el partido y pasar ​a la siguiente ronda.

"Empecé muy bien, y creo que Ashlyn empezó un poco lenta, y luego esperaba que subiera su nivel, y lo hizo", comentó Keys. "Una vez que cogí ese impulso, intenté hincarle el diente al set y hacer todo lo posible para volver a meterme en él".

Otra de las grandes candidatas al título, la polaca Iga Swiatek, reanudó la búsqueda de su primer título del Abierto de Australia y del Grand Slam de carrera con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre Marie Bouzkova, sin mostrar los signos de lentitud que le persiguieron en la ronda anterior.

La jugadora de 24 años llegó a Melbourne tras dos derrotas durante la triunfal trayectoria de Polonia en la United Cup y tuvo que luchar para superar a la china Yuan Yue en la primera ronda. ⁠No obstante, la normalidad pareció regresar contra su rival checa en la John Cain Arena.

"Me he sentido muy bien jugando hoy, me he sentido más libre que en la primera ronda, así que quería ir ​a por todas", declaró Swiatek. "Las condiciones no eran fáciles, no sé si se nota. Hace mucho viento, así que tuve que adaptarme, así que estoy contenta con mi rendimiento".

"Esto no va a sonar humilde, pero después de ganar tanto, es difícil valorar un partido. Si gano, suelo estar contenta al terminar todo el torneo", añadió. "Si no, estoy un poco menos contenta, pero sin duda tengo que aprender a valorar cada partido, a no darlo todo por sentado y a jugar para ganar. Hoy ha sido un buen día y me he sentido bien".

Swiatek superó con facilidad el primer set, en el que subió la intensidad desde el principio e hizo varias incursiones exitosas en la red, pero la seis veces campeona ⁠de Grand Slam se vio en desventaja en la segunda manga, cuando Bouzkova se puso con 3-1 a su favor.

La segunda cabeza de serie igualó la contienda tras seis juegos ​y luego clavó una derecha ganadora en la red para adelantarse en el marcador, sellando así la victoria y fijando su duelo de tercera ronda con la 31ª cabeza de serie, Anna Kalinskaya.

Por su parte, Naomi Osaka, ganadora del Abierto de Australia en 2019 y 2021, tuvo que superar un bajón en el segundo set para vencer a la rumana Sorana Cirstea 6-3, 4-6 y 6-2 y pasar de ronda. La japonesa ‍perdió el primer juego con su saque y cometió errores tempranos, pero se sacudió pronto las telarañas y rompió para igualar a 2-2, antes de romper de nuevo para lograr una ventaja de 5-3 y luego defender un punto de quiebre para mantener el servicio y quedarse con el set inicial.

Cirstea, de 35 años, que se retirará a finales de año, volvió a adelantarse en el segundo set y, aunque Osaka igualó 2-2, la rumana rompió en un momento decisivo para forzar el set definitivo. La japonesa, ex número uno del mundo y decimosexta cabeza de serie, se tomó un descanso entre ​sets y luego otro por motivos médicos cuando iba ganando 3-1 en el decisivo, pero cualquier preocupación duró poco. Tras parecer tener dificultades para moverse, respondió aumentando la intensidad de sus golpes de fondo y arrollando a su rival para sellar la victoria.

En otros partidos de la jornada, la sexta cabeza de serie, Jessica Pegula, derrotó por un contundente 6-0 y 6-2 en 58 minutos a su compañera de dobles McCartney Kessler, mientras ‍que Amanda Anisimova ganó 6-1 y 6-4 a Katerina Siniakova.

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar en Melbourne y Aadi Nair en Bangaluru; editado en español por Carlos Serrano)