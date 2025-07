Campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, se une al éxodo de favoritas en Wimbledon

Por Ossian Shine

LONDRES, 4 jul (Reuters) - No habrá celebraciones por el 4 de julio para la estadounidense Madison Keys, que se unió el viernes al éxodo de cabezas de serie de Wimbledon al caer por 6-3 y 6-3 ante la alemana Laura Siegemund, número 104 del mundo, en la tercera ronda.

La sexta preclasificada del torneo se mostró muy lejos de la jugadora que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia a principios de este año, acumulando errores no forzados -31 en total- y saques desviados en una Pista Dos bañada por el sol.

El partido no perdurará mucho en la memoria de los asistentes, salvo para Siegemund, de 37 años, que, tras un intercambio de breaks al principio del primer set, se puso 4-2 arriba y acabó llevándose el parcial inicial.

Keys quebró el saque de su rival en el primer juego de la segunda manga con una derecha cruzada ganadora y rugió "¡vamos!" mientras se preparaba para volver a la contienda. No obstante, Siegemund le devolvió la rotura y un nuevo error no forzado de Keys dio un segundo break a la germana.

Cuando Keys sacaba para mantenerse en el partido, cometió su cuarta doble falta, un resumen perfecto de su tarde. La estadounidense salvó tres bolas de partido, pero no pudo evitar el triunfo final de su oponente, que es ahora la jugadora más veterana del cuadro individual femenino y jugará su primera cuarta ronda de Wimbledon contra la argentina Solana Sierra. "Sólo juego para mí, no siento que tenga que demostrar nada más (...) Es importante recordar la razón por la que hacemos esto (...) Juego para mí y así no siento presión", afirmó Siegemund en la pista. La argentina Sierra siguió aprovechando al máximo su buena estrella sobre la hierba londinense y se convirtió en la primera "perdedora afortunada" en pasar a la cuarta ronda de Wimbledon desde que el tenis se convirtió en profesional en 1968. La jugadora de 21 años había perdido en la última ronda de la fase previa ante la australiana Talia Gibson, pero entró en el cuadro principal a último momento, cuando la belga Greet Minnen se retiró, y desde entonces no ha parado. Tras deshacerse de la australiana Olivia Gadecki y de la local Katie Boulter, superó una difícil prueba contra la española Cristina Bucsa, a la que derrotó por 7-5, 1-6 y 6-1. En otro partido destacado de la jornada, Naomi Osaka volvió a Wimbledon sin los atributos de una jugadora de primera línea y pareció una gran jugadora de Grand Slam durante un set, pero la rusa Anastasia Pavlyuchenkova acabó remontando e imponiéndose por 3-6, 6-4 y 6-4. Han pasado más de cuatro años desde la última vez que Osaka ganó un torneo grande -el Abierto de Australia en 2021-, un periodo marcado por la introspección, la lucha contra la depresión y el nacimiento de su hijo. Y durante un rato volvió a ser la de siempre: buscando las líneas, sacando con contundencia y jugando con determinación. No obstante, tras ceder el segundo set, fue perdiendo ímpetu y una doble falta dio a la rusa una ventaja de 2-0 en la manga decisiva. Osaka ya no pudo recuperarse y, pese a algún destello de brillantez, los errores empezaron a sucederse, la confianza a decaer y la senda de la remontada se cerró en silencio. En otros resultados, la estadounidense Amanda Anisimova venció por 6-3, 5-7 y 6-3 a la húngara Dalma Galfi, mientras que la británica Sonay Kartal accedió a cuarta ronda por primera vez con una destacada actuación frente a la francesa Diane Parry, a la que endosó nueve juegos seguidos para remontar desde un 4-1 en contra para acabar ganando por 6-4 y 6-2. (Reporte adicional de Ossian Shine, Martyn Herman y Mitch Phillips; editado en español por Carlos Serrano)