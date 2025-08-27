Campeones de Wimbledon, Jannik Sinner e Iga Swiatek, inician con buen pie en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Iga Swiatek intenta hacer algo que ninguna mujer ha logrado desde Serena Williams en 2012: ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en la misma temporada.

Jannik Sinner pretende conseguir algo que ningún hombre ha hecho desde Roger Federer en 2008: repetir como campeón del Abierto de Estados Unidos.

Por lo que se vio el martes en el estadio Arthur Ashe, al concluir la primera ronda de tres días, los dos jugadores que triunfaron en el All England Club el mes pasado —y que cumplieron breves sanciones relacionadas con el dopaje el año pasado— parecen listos para competir nuevamente en Nueva York. Y de qué manera.

Swiatek, segunda cabeza de serie, fue la primera en jugar en la arena principal del Abierto de Estados Unidos y necesitó apenas una hora para vencer 6-1, 6-2 a la colombiana Emiliana Arango. Sinner, el número uno, tardó luego sólo 39 minutos más en concretar su victoria por 6-1, 6-1, 6-2 sobre el checo Vit Kopriva.

"Obviamente, cada año es diferente", dijo Sinner, luciendo la manga blanca que comenzó a usar después de lastimarse el codo en una caída durante Wimbledon. "Vienes aquí comenzando este torneo y esperas hacerlo de la mejor manera posible, lo cual hice".

Ciertamente no mostró rastros del virus que lo obligó a retirarse la semana pasada en el primer set de la final del Abierto de Cincinnati contra su mayor rival, el número dos Carlos Alcaraz.

Tanto Sinner como Alcaraz, quienes han ganado los últimos siete títulos de majors, pueden alcanzar el primer puesto del ranking de la ATP después de estos 15 días. De manera similar, Swiatek, Coco Gauff o la número uno y campeona defensora Aryna Sabalenka pueden salir de Nueva York en la cima de la WTA.

El martes, Sinner salvó los dos puntos de quiebre que enfrentó y ganó 33 de 40 con su primer servicio.

Swiatek fue aún más dominante. No sólo nunca enfrentó un punto de quiebre, sino que ni siquiera fue llevada a deuce en ninguno de sus ocho juegos al servicio, mientras acumulaba una ventaja de 26-5 en tiros ganadores.

Hubo un tiempo en que algunas personas, quizás influenciadas por el dominio de Swiatek en la arcilla roja del Abierto de Francia, pensaban que no podría tener éxito en las superficies más rápidas, de canchas duras y de césped. Eso ciertamente no fue el caso, como lo demuestran sus campeonatos en Wimbledon en julio y en el Abierto de Estados Unidos en 2022.

Diez mujeres han compartido los últimos 11 trofeos en Nueva York; solo Naomi Osaka, en 2018 y 2020, ganó más de uno en ese período.

Y Williams, con tres seguidos de 2012 a 2014, fue la última mujer en salir como campeona en años consecutivos.

En cuanto a los hombres, nadie ha ganado dos seguidos en el Abierto de Estados Unidos desde los cinco títulos consecutivos de Federer de 2004 a 2008, antes de perder en la final de 2009 ante el argentino Juan Martín del Potro.

Se le preguntó a Sinner por qué podría ser eso.

"Nos estamos acercando al final de la temporada, así que algunos jugadores están cansados. Algunos jugadores se sienten diferentes. Muchas cosas pueden cambiar. También es el último gran trofeo del año... Siempre digo que el futuro es impredecible", dijo. "Así que no sé qué va a pasar esta vez".

¿Qué más sucedió en el Abierto de Estados Unidos el martes?

Entre las preclasificadas ganadoras se encuentran la campeona del Abierto de Estados Unidos 2023, Coco Gauff, la octava Amanda Anisimova, la 18va Beatriz Haddad Maia, la 23ra Osaka y la 27ma Marta Kostyuk entre las mujeres.

Entre los hombres, avanzó el tercero Alexander Zverev, con un triunfo en tres sets sobre el chileno Alejandro Tabilo. Avanzaron además el décimo Lorenzo Musetti, el argentino Francisco Cerúndolo (19no), el 23ro Alexander Bublik —quien eliminó al campeón de 2014 Marin Cilic— y el 27mo Denis Shapovalov.

Gauff derrotó a Ajla Tomljanovic 6-4, 6-7 (2), 7-5, y Zverev ganó 6-2, 7-6 (4), 6-4 a Tabilo en un partido que terminó poco antes de la 1 de la mañana

¿Quién está programado para jugar el miércoles en Flushing Meadows?

Sabalenka, Alcaraz, el campeón de 24 títulos importantes Novak Djokovic y la subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024 Jessica Pegula están en el calendario del cuarto día al comenzar la segunda ronda.

