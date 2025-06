Campeones de Wimbledon recibirán un premio récord de 3 millones de libras

Por Rohith Nair

12 jun (Reuters) - Wimbledon elevó sus premios en metálico para los campeonatos de este año hasta las 53,5 millones de libras esterlinas (US$72,59 millones), un 7% más que en 2024 y el doble de lo que ofrecía hace una década, informó el jueves el All England Lawn Tennis Club (AELTC).

Los campeones individuales recibirán tres millones de libras (US$4,07 millones) cada uno, la cantidad más alta de todos los Grand Slams y un aumento del 11,1% sobre el premio en metálico que se llevaron Carlos Alcaraz y Barbora Krejcikova el año pasado.

Los jugadores de singles que superen la primera ronda recibirán 66.000 libras, un 10% más que el año pasado. Los premios en dobles también aumentaron un 4,4%, los de dobles mixtos un 4,3% y los de silla de ruedas y silla de ruedas quad un 5,6%.

El aumento también se produce después de que los mejores jugadores del mundo pidieran mejoras significativas en los premios en metálico de los cuatro Grand Slams como forma de garantizar una distribución más equitativa de los ingresos.

"Hemos escuchado a los jugadores, nos hemos comprometido con ellos", declaró Deborah Jevans, presidenta del AELTC.

"No obstante, centrarnos sólo en los premios en metálico de los cuatro eventos, los Grand Slams, no llega al meollo del problema del tenis", señaló. "El reto del tenis es el hecho de que los jugadores no tienen el periodo de descanso que desean, tienen cada vez más lesiones y se están quejando".

Jevans añadió que Wimbledon está dispuesto a comprometerse y hablar con el circuito para tratar de encontrar soluciones, pero no ha habido ninguna propuesta en cuanto a cómo la gira es capaz de cambiar su estructura.

Los campeonatos de este año también marcan una ruptura con una vieja tradición, ya que los jueces de línea serán sustituidos por primera vez por el sistema electrónico de llamadas a línea que se utiliza en los torneos de todo el mundo.

(US$1 = 0,737 libras esterlinas)

(Editado en español por Carlos Serrano)