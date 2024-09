Campeones olímpicos Evenepoel y Brown se coronan en contrarreloj del Mundial de ciclismo

ZÚRICH (AP) — Los campeones olímpicos Remco Evenepoel y Grace Brown ganaron el domingo las pruebas de contrarreloj en el Mundial de ciclismo en Suiza.

Mientras que Brown, una australiana de 32 años, se proclamó campeona del mundo por primera vez tras quedar segunda en los últimos dos años, Evenepoel revalidó su título. El belga de 24 años sigue en carrera por un doblete al tocarle competir en la carrera ruta el próximo domingo, casi dos meses después de ganar el oro olímpico en los Juegos de París.

Evenepoel alzó los brazos y señaló con un dedo en cada mano al cruzar la meta tras completar la distancia de 46,1 kilómetros (28,6 millas) en los alrededores de Zúrich, con un tiempo de 53 minutos y 2 segundos.

Superó por seis segundo al italiano Filippo Ganna, también segundo el año pasado. Otro italiano, Edoardo Affini, entró tercero con un retraso de 54 segundos.

Fue un resultado más estrecho de lo esperado, ya que Evenepoel perdió tiempo al final.

“Fue un día bastante difícil. Se me salió la cadena un minuto antes de la largada. Inicié sin un medidor de potencia, así que he cumplido una contrarreloj a pura intuición”, indicó. "Sin el medidor es muy complicado mantener el ritmo, pero en la contrarreloj no importa la brecha.

A primera hora, Brown completó los 29,9 kilómetros (18,5 millas) de la contrarreloj femenina entre Gossau y Zúrich en 39 minutos y 16 segundos.

Brown superó 17 segundos por delante de la neerlandesa Demi Vollering y de 56 sobre la estadounidense Chloe Dygert, quien defendía el título y que también finalizó tercera en la contrarreloj de París 2024.

AP