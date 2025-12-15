CIUDAD DE MÉXICO, 14 dic (Reuters) - A continuación, una lista de los campeones y subcampeones del fútbol mexicano desde 1943 tras el título del torneo Apertura conseguido el domingo por Toluca:

Temporada Campeón Subcampeón 1943/44 Asturias España 1944/45 España Puebla 1945/46 Veracruz Atlante 1946/47 Atlante León 1947/48 León Oro 1948/49 León Atlas 1949/50 Veracruz Atlante 1950/51 Atlas Atlante 1951/52 León Guadalajara 1952/53 Tampico Zacatepec 1953/54 Marte Oro 1954/55 Zacatepec Guadalajara 1955/56 León Oro 1956/57 Guadalajara Toluca 1957/58 Zacatepec Toluca 1958/59 Guadalajara León 1959/60 Guadalajara América 1960/61 Guadalajara Oro 1961/62 Guadalajara América 1962/63 Oro Guadalajara 1963/64 Guadalajara América 1964/65 Guadalajara Oro 1965/66 América Atlas 1966/67 Toluca América 1967/68 Toluca Pumas UNAM 1968/69 Cruz Azul Guadalajara 1969/70 Guadalajara Cruz Azul México 1970 Cruz Azul Guadalajara 1970/71 América Toluca 1971/72 Cruz Azul América 1972/73 Cruz Azul León 1973/74 Cruz Azul Atlético Español 1974/75 Toluca León 1975/76 América Tecos UAG 1976/77 Pumas UNAM U de Guadalajara 1977/78 Tigres UANL Pumas UNAM 1978/79 Cruz Azul Pumas UNAM 1979/80 Cruz Azul Tigres UANL 1980/81 Pumas UNAM Cruz Azul 1981/82 Tigres UANL Atlante 1982/83 Puebla Guadalajara 1983/84 América Guadalajara 1984/85 América Pumas UNAM Prode 1985 América Tampico-Madero México 1986 Monterrey Tampico-Madero 1986/87 Guadalajara Cruz Azul 1987/88 América Pumas UNAM 1988/89 América Cruz Azul 1989/90 Puebla U de Guadalajara 1990/91 Pumas UNAM América 1991/92 León Puebla 1992/93 Atlante Monterrey 1993/94 Tecos UAG Santos Laguna 1994/95 Necaxa Cruz Azul 1995/96 Necaxa Atlético Celaya

Torneos Cortos:

Invierno 96 Santos Laguna Necaxa Verano 97 Guadalajara Toros Neza Invierno 97 Cruz Azul León Verano 98 Toluca Necaxa Invierno 98 Necaxa Guadalajara Verano 99 Toluca Atlas Invierno 99 Pachuca Cruz Azul Verano 2000 Toluca Santos Laguna Invierno 2000 Morelia Toluca Verano 2001 Santos Laguna Pachuca Invierno 2001 Pachuca Tigres UANL Verano 2002 América Necaxa Apertura 2002 Toluca Morelia Clausura 2003 Monterrey Morelia Apertura 2003 Pachuca Tigres UANL Clausura 2004 Pumas UNAM Guadalajara Apertura 2004 Pumas UNAM Monterrey Clausura 2005 América Tecos UAG Apertura 2005 Toluca Monterrey Clausura 2006 Pachuca San Luis Apertura 2006 Guadalajara Toluca Clausura 2007 Pachuca América Apertura 2007 Atlante Pumas UNAM Clausura 2008 Santos Laguna Cruz Azul Apertura 2008 Toluca Cruz Azul Clausura 2009 Pumas UNAM Pachuca Apertura 2009 Monterrey Cruz Azul Bicentenario 2010 Toluca Santos Laguna Apertura 2010 Monterrey Santos Laguna Clausura 2011 Pumas UNAM Morelia Apertura 2011 Tigres UANL Santos Laguna Clausura 2012 Santos Laguna Monterrey Apertura 2012 Tijuana Toluca Clausura 2013 América Cruz Azul Apertura 2013 León América Clausura 2014 León Pachuca Apertura 2014 América Tigres UANL Clausura 2015 Santos Laguna Querétaro Apertura 2015 Tigres UANL Pumas UNAM Clausura 2016 Pachuca Monterrey Apertura 2016 Tigres UANL América Clausura 2017 Guadalajara Tigres UANL Apertura 2017 Tigres UANL Monterrey Clausura 2018 Santos Laguna Toluca Apertura 2018 América Cruz Azul Clausura 2019 Tigres UANL León Apertura 2019 Monterrey América Guard1anes 2020 León Pumas Guard1anes 2021 Cruz Azul Santos Laguna Grita México A21 Atlas León Grita México C22 Atlas Pachuca Apertura 2022 Pachuca Toluca Clausura 2023 Tigres UANL Guadalajara Apertura 2023 América Tigres UANL Clausura 2024 América Cruz Azul Apertura 2024 América Monterrey Clausura 2025 Toluca América Apertura 2025 Toluca Tigres UANL

