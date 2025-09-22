Campocorto de Astros, Jeremy Peña, fuera del juego ante Marineros por dolor en oblicuo
HOUSTON (AP) — El dominicano Jeremy Peña de Houston fue retirado del juego del domingo por la noche contra los Marineros de Seattle debido a una molestia en el oblicuo izquierdo.
Los Astros hicieron el anuncio aproximadamente 90 minutos antes del primer lanzamiento.
Peña estaba originalmente en la alineación como primer bate y jugando como campocorto. El hondureño Mauricio Dubón, quien estaba programado para jugar en el jardín izquierdo, se movió para reemplazar a Peña en la alineación como campocorto. Zach Cole fue insertado en la alineación, bateando octavo y jugando en el jardín derecho, y el dominicano Jesús Sánchez se movió del jardín derecho al jardín izquierdo.
El venezolano José Altuve fue movido del cuarto al primer lugar en el orden de bateo con la ausencia de Peña.
Peña, quien conectó un grand slam en la derrota de Houston 6-4 el viernes por la noche, está bateando para .304 con 17 jonrones y 62 carreras impulsadas esta temporada.
