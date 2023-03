Camps y el 'caso Negreira': "Una persona con responsabilidad gubernamental lo conocía y no lo denunció"

El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Andreu Camps, manifestó este jueves "la absoluta y completa confianza" del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el 'caso Negreira', y advirtió que han podido "constatar que una persona con responsabilidad gubernamental" tenía conocimiento de los hechos y "no lo denunció", y que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió.

"Quiero manifestar la absoluta y completa confianza de esta RFEF y su presidente con todo el colectivo arbitral y que ninguna actuación que pudiera acreditarse, incluso si la misma es objetivo de lícito penal, puede desacreditarles y hacer dudar de su plena honradez. Si se acredita algo, nos negamos en redondo a que esto deba tener consecuencias negativas en nuestros honestos y profesionales miembros del colectivo arbitral", expresó Camps en comparecencia ante los medios junto a Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA.

El directivo federativo hizo una cronología de los hechos, limitándose a dar "explicaciones objetivas que no pueda dañar la investigación que se está desarrollando y que se debe seguir desarrollando", y que para el organismo "lo importante es llegar hasta el final de esta investigación", dejando claro que sus servicios jurídicos les han indicado que en este momento sería "contraproducente" presentar una querella como ya ha hecho a título individual el colegiado Xavier Estrada Fernández.

Camps confirmó que la Agencia Española Tributaria se puso en contacto con la RFEF en 2021 y que la investigación que está llevando la Fiscalía "no es de días ni de semanas" y que durante la que han realizado desde la federación han podido "constatar que alguna persona conociendo de primera mano" los hechos no los denunció "cuando tenía una responsabilidad gubernamental", aunque no dio ningún nombre.

Además, informó que "todos los árbitros y delegados informadores, menos uno, habían contribuido a la investigación interna". "Sólo un árbitro ni aportó ni contestó ni remitió la información solicitada", confesó.

Europa Press