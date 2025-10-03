Canadá advierte a viajeros con pasaportes con género “X” que es posible que EE.UU. les niegue la entrada

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO, 3 oct (Reuters) - Canadá actualizó esta semana su aviso de viaje a Estados Unidos, advirtiendo a los viajeros con un identificador de género "X" en sus pasaportes que es posible que no se les permita entrar a ese país.

"Aunque el Gobierno de Canadá expide pasaportes con un identificador de género 'X', no puede garantizar su entrada o tránsito por otros países", reza la nueva advertencia.

Según la advertencia, es posible que se siga pidiendo a los viajeros que proporcionen información sobre su sexo o género, ya sea masculino o femenino.

Canadá es uno de los países que permite a los ciudadanos que no se identifican como hombres o mujeres indicar su género con una "X" en el pasaporte, en lugar de "F" o "M".

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que el género de los viajeros extranjeros indicado en su pasaporte y sus creencias personales sobre la sexualidad no los vuelven inadmisibles en Estados Unidos.

El propio Estados Unidos también ha emitido pasaportes con una "X" en el marco una política iniciada bajo el Gobierno del presidente Joe Biden. El presidente Donald Trump emitió en enero un decreto por el que solo se reconocen dos sexos biológicos, incluso en los documentos de identidad emitidos por el gobierno.

La orden de un juez federal prohibió al Departamento de Estado de Estados Unidos aplicar la prohibición de Trump que bloquea la emisión de pasaportes que reflejen las identidades de género de los estadounidenses transgénero y no binarios. El Gobierno de Trump ha apelado ante la Corte Suprema.

Reuters informó en julio que Canadá había redactado una advertencia similar, pero no la había publicado en ese momento. Asuntos Globales de Canadá no respondió inmediatamente a las preguntas sobre por qué estaba emitiendo esta advertencia ahora.

En julio, Asuntos Globales de Canadá no tenía conocimiento de ningún canadiense al que se le hubiera negado la entrada a Estados Unidos debido al identificador de género "X" en su pasaporte, dijo un portavoz.