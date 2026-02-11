Canadá: Antecedentes de la tragedia que conmueve al país

1989 - Escuela Politécnica de Montreal (Quebec): En un crimen que marcó al país, Marc Lepine (25) irrumpió en la universidad, separó a hombres de mujeres y asesinó a 14 estudiantes antes de quitarse la vida. El 6 de diciembre, fecha de la masacre, fue instituido como el Día Nacional de la Memoria y la Acción contra la Violencia hacia las Mujeres.

1992 - Universidad Concordia (Quebec): Valery Fabrikant, profesor de ingeniería mecánica, asesinó a cuatro colegas e hirió a una secretaria. Fue condenado a cadena perpetua.

1999 - W.R. Myers High School (Alberta): Un joven de 14 años ingresó armado al plantel y terminó con la vida de Jason Lang, de 17 años, dejando además a otro estudiante herido.

2006 - Dawson College (Quebec): Kimveer Gill (25) abrió fuego contra la comunidad estudiantil, asesinando a Anastasia De Sousa e hiriendo a otras 20 personas. El atacante fue abatido tras un enfrentamiento con la policía.

2007 - C.W. Jefferys Collegiate Institute (Ontario): Jordan Manners, de 15 años, fue hallado sin vida en un pasillo escolar con una herida de bala en el pecho. Dos adolescentes fueron procesados por el caso, pero finalmente resultaron absueltos.

2016 - La Loche (Saskatchewan): Randan Dakota Fontaine, de 17 años, asesinó a dos de sus primos en su domicilio antes de trasladarse a la escuela secundaria local. Allí abrió fuego y mató a un profesor y a una asistente. Fontaine cumple actualmente una condena de cadena perpetua.

Más allá del ámbito escolar, la memoria colectiva del país sigue marcada por dos tragedias recientes en contextos distintos: 2017 - Centro Cultural Islámico de Quebec (Quebec): Alexandre Bissonnette irrumpió en una mezquita y asesinó a seis personas durante un servicio religioso. El agresor se entregó a las autoridades y fue sentenciado a cadena perpetua.

2020 - Nueva Escocia: En un raid delictivo que duró toda una noche y culminó la mañana del 19 de abril, Gabriel Wortman —disfrazado de oficial de policía— asesinó a 22 personas. Tras una intensa persecución, Wortman fue abatido por las fuerzas del orden. (ANSA).