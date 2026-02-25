Canadá anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba

El gobierno de Canadá anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba por unos US$5,8 millones, a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y de Unicef, para garantizar que "llegue directamente al pueblo cubano".

"Mientras el pueblo de Cuba enfrenta importantes dificultades, Canadá se mantiene solidaria y proporciona asistencia focalizada para atender las necesidades urgentes", declaró este miércoles la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand.

Tras la captura del líder izquierdista venezolano Nicolás Maduro en un ataque de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, Venezuela cesó el suministro de petróleo a Cuba, lo que ha agudizado la crisis en la isla.

Este miércoles, Washington confirmó que permite la venta de petróleo y gas a Cuba para uso del sector privado.