Canadá "apoya firmemente" a Groenlandia y Dinamarca, dice primer ministro Carney

Canadá "apoya firmemente" a Groenlandia y Dinamarca, subrayó este martes Mark Carney, el primer ministro del país norteamericano, tras las continuas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de querer hacerse con este territorio autónomo danés del Ártico.

"Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia", declaró Carney en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

El político liberal también reiteró que el sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos no volverá a ser como antes de Trump.

Canadá fue uno de los primeros países en "escuchar la llamada de atención" de que se estaba produciendo un cambio fundamental, afirmó el primer ministro.

Carney declaró que Canadá se benefició de una era de "hegemonía estadounidense", pero que ahora tiene que dar un giro, ya que las grandes potencias utilizan cada vez más su poder económico como palanca.

En su mensaje, instó a países ricos como el suyo, pero que no son grandes potencias, a trabajar juntas en la defensa de un orden internacional basado en normas.

"Las potencias medianas deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú", dijo Carney.

Carney habló poco después de que Trump hiciera una nueva alusión a la incorporación de Canadá a su territorio, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por las declaradas ambiciones del mandatario republicano de tomar Groenlandia.

El magnate publicó en la noche del lunes en su red Truth Social fotos generadas por IA en las que se le ve en el Despacho Oval con los dirigentes europeos frente a un mapa en el que la bandera estadounidense cubre no solo los Estados Unidos, sino también Canadá, Groenlandia y Venezuela.