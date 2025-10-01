Canadá bloquea exportación de ballenas beluga a China

Canadá denegó el miércoles una solicitud de un parque temático para exportar 30 ballenas beluga a China y explicó que su medida responde a la necesidad de proteger a estos mamíferos de la explotación.

Algunos reportes indican que Marineland intenta vender sus bienes desde que cerró sus puertas al público en 2024. El parque es objeto de escrutinio desde hace varios años por las condiciones en las que tenía a los animales.

Según la agencia de noticias Canadian Press, al menos 20 orcas y 19 belugas murieron desde 2019 en Marineland, que era una popular atracción turística cerca de las cataratas del Niagara.

La ministra de Pesca, Joanne Thompson, indicó el miércoles que negó la solicitud de Marineland para exportar 30 belugas al parque temático Chimelong Ocean Kingdom en Zhuhai, China.

"No podría con buena conciencia aprobar una exportación que perpetuaría el trato que estas belugas han sufrido", dijo Thompson en un comunicado.

Las 30 belugas en Marineland son las últimas ballenas cautivas en Canadá.

"Las ballenas pertenecen al océano, no a tanques para nuestro entretenimiento", agregó Thompson.

Los inspectores de bienestar animal de la provincia de Ontario investigan a Marineland desde 2020 y reportaron que todos los animales estaban angustiados por la mala calidad del agua en el parque.

Marineland envió cinco belugas al acuario Mystic del estado de Connecticut en Estados Unidos en 2021. Para finales de 2023, tres de ellas habían fallecido.

