Canadá: Carney, "espero que Washington respete la soberanía de Canadá"

"Siempre he sido muy claro sobre este punto en mis conversaciones con el presidente (Donald) Trump", declaró Carney durante una conferencia de prensa. Subrayó que Trump nunca le había planteado la cuestión del separatismo en Alberta.

La reacción a estos encuentros no se hizo esperar. El primer ministro de la Columbia Británica, provincia limítrofe con Alberta, criticó enérgicamente la actividad de los separatistas, calificando su acción de "traición".

"Es totalmente inapropiado intentar debilitar a Canadá, pidiendo a una potencia extranjera que ayude a desmantelar este país, sobre todo a un presidente que no ha respetado especialmente la soberanía canadiense", afirmó.

En cuanto a los activistas de Alberta, el Proyecto de Prosperidad de Alberta ha sido autorizado para lanzar una petición que busca reunir 178.000 firmas antes del 2 de mayo, con el objetivo de celebrar un referéndum sobre la independencia de la provincia.

Este desarrollo genera un creciente debate sobre la integridad territorial y la unidad de Canadá, a la vez que destaca las tensiones políticas entre diferentes regiones del país. (ANSA).