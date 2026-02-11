Canadá: condolencias de Mattarella y Macron por tiroteo

"Toda Italia ha recibido con conmoción la noticia del tiroteo que conmocionó a la ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, causando numerosas muertes y aún más heridos. En esta trágica ocasión, deseo transmitirles mi más sentido pésame, tanto de la República Italiana como mío propio", escribió Mattarella en un mensaje enviado a la gobernadora general de Canadá, Mary May Simon. "Compartimos el dolor de las familias por este brutal acto de violencia perpetrado en una escuela. Deseamos a los heridos una pronta y completa recuperación", agregó el presidente italiano.

Por su parte, Macron sostuvo en sus redes que "el horror ha golpeado a una escuela en Tumbler Ridge, Canadá. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas, los heridos y toda la comunidad educativa. Francia está con los canadienses".

(ANSA).