Canadá demostró que puede competir contra los mejores del mundo: dt herdman

Por Gabrielle Tétrault-Farber

AL RAYYAN, Qatar, 23 nov (Reuters) - Canadá demostró el miércoles que puede competir contra los mejores equipos del mundo después de que puso en aprietos a Bélgica, que logró sacar un apretado triunfo de 1-0 en su primer partido del Mundial, dijo el director técnico John Herdman.

Canadá, quien inesperadamente se convirtió en la primera selección de Concacaf en clasificarse a la Copa del Mundo de este año, participó por última vez en un Mundial en 1986, donde se quedó en la fase de grupos sin triunfos ni goles.

Ahora, ante el segundo equipo del mundo, Canadá tuvo la mala suerte de quedarse con las manos vacías.

"Con una actuación como esta, estoy orgulloso de lo que hicieron, realmente orgulloso. Demostraron que pueden jugar aquí", dijo un optimista Herdman en conferencia de prensa.

Bélgica, tercer lugar en la Copa del Mundo en 2018, logró solo nueve intentos de gol, mientras que Canadá tuvo 21. El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, detuvo un penal, y Michy Batshuayi anotó el gol de la victoria para los belgas.

Canadá no pudo capitalizar varias oportunidades de gol, pero aun así se enfrentó a sus poderosos oponentes y evitó que se acomodaran en el partido.

"No los voy a criticar porque cuando superas a Bélgica no te puedes quejar demasiado. A veces es tu noche y a veces no", apuntó Herdman.

"Los equipos sabrán lo que hacemos y cómo nos ocupamos de nuestro negocio, si podemos ser más despiadados en ese ataque sacaremos algo de estos juegos. El grupo está muy abierto", señaló.

Canadá enfrentará el domingo a Croacia. (Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters