Canadá denuncia el "maltrato" de Israel a un grupo de nacionales a los que denegó la entrada a Cisjordania

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Canadá ha denunciado este martes el "maltrato" ejercido presuntamente por las autoridades de Israel contra una delegación de ciudadanos canadienses, incluidos seis diputados, a los que se les ha denegado la entrada a los Territorios Palestinos Ocupados desde Jordania.

Así lo ha afirmado la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, en su cuenta de la red social X, donde ha indicado que su cartera se mantiene en contacto con el grupo de afectados, que asciende a unas 30 personas, de acuerdo a la cadena de televisión CBC.

En el breve mensaje, la jefa de la diplomacia de Ottawa ha asegurado que ha "expresado las objeciones de Canadá ante el maltrato sufrido" por sus connacionales al tratar de entrar a Cisjordania a través de un cruce fronterizo israelí.

El Gobierno de Israel ha justificado la medida alegando "razones de seguridad" y asegurando que el grupo llegó a la frontera "sin coordinación previa".

Sin embargo, el embajador israelí en Ottawa, Iddo Moed, ha revelado en declaraciones a la CBC que el motivo son los presuntos vínculos de Canadian-Muslim Vote --la ONG registrada en el país norteamericano que financia el viaje-- con Islamic Relief Worldwide (IRC), catalogada como "organización terrorista" por las autoridades israelíes.

El objetivo del viaje de tres días era reunirse con palestinos desplazados, con paradas en Cisjordania e Israel.

Canadian-Muslim Vote se ha manifestado "disgustada pero no sorprendida" por la respuesta del Ejecutivo israelí, en una nota en la que ha defendido que las donaciones que recibe "proceden de quienes creen que una democracia sana nos pertenece a todos".

"Claramente, eso no es algo en lo que Israel crea", ha agregado.

Por su parte, el director de IRC, Tufail Hussain, ha tachado las acusaciones del embajador de "falsas e imprudentes". "Las afirmaciones de que nuestros recursos benéficos apoyan el terrorismo son infundadas y peligrosas, y ponen en riesgo a los trabajadores humanitarios y a los beneficiarios a los que servimos", ha lamentado.

Jenny Kwan, diputada del Nuevo Partido Democrático (NDP) retenida durante varias horas en la frontera, ha asegurado en un comunicado que el Ejecutivo canadiense había informado a Israel sobre el viaje y sus preparativos.

Además, ha rechazado el argumento de las autoridades israelíes de que los afectados "representen algún riesgo para la seguridad o el orden públicos" y ha advertido de que la decisión de denegar la entrada a ciudadanos y organizaciones que "participan en una actividad parlamentaria pacífica y transparente plantea serias preocupaciones respecto de la apertura de los canales de diálogo".