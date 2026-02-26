LA NACION

Canadá dice que conversaciones privadas entre Gobiernos sobre el TMEC no son desalentadoras

Canadá dice que conversaciones privadas entre Gobiernos sobre el TMEC no son desalentadoras
Canadá dice que conversaciones privadas entre Gobiernos sobre el TMEC no son desalentadoras

OTTAWA, 26 feb (Reuters) -

El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos dijo el jueves que las conversaciones privadas entre los Gobiernos de ambos países y México sobre la próxima revisión del acuerdo comercial norteamericano TMEC no eran desalentadoras.

Dominic LeBlanc hizo estas declaraciones durante una sesión de preguntas y respuestas en Toronto, mientras Canadá se prepara para iniciar conversaciones comerciales formales con Estados Unidos como parte de la revisión del pacto comercial trilateral, que debe renovarse antes del 1 de julio de 2026. (Reporte de Promit Mukherjee; edición de David Ljunggren; edición en español de Raúl Cortés Fernández)

Reuters
Conforme a
The Trust Project