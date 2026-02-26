Canadá dice que conversaciones privadas entre Gobiernos sobre el TMEC no son desalentadoras

OTTAWA, 26 feb (Reuters) -

El ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos dijo el jueves que las conversaciones privadas entre los Gobiernos de ambos países y México sobre la próxima revisión del acuerdo comercial norteamericano TMEC no eran desalentadoras.

Dominic LeBlanc hizo estas declaraciones durante una sesión de preguntas y respuestas en Toronto, mientras Canadá se prepara para iniciar conversaciones comerciales formales con Estados Unidos como parte de la revisión del pacto comercial trilateral, que debe renovarse antes del 1 de julio de 2026. (Reporte de Promit Mukherjee; edición de David Ljunggren; edición en español de Raúl Cortés Fernández)