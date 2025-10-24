Canadá dispuesto a nuevas tratativas comerciales cuando “EEUU esté listo” (primer ministro)
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el viernes que Canadá está listo para continuar las
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el viernes que Canadá está listo para continuar las tratativas comerciales cuando Estados Unidos esté preparado, después de que el presidente Donald Trump anunciara el final de las conversaciones.
Trump decidió el jueves cancelar las negociaciones comerciales con Canadá tras acusar a las autoridades del país vecino de manipular un discurso del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.
Antes de viajar a Asia, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado "progreso". "Y estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", añadió.
