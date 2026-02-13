Canadá domina también sin apuros a Suecia en el hockey hielo olímpico

Canadá, favorita para conseguir el oro olímpico, ganó también su segundo partido de la fase de grupos del torneo de hockey sobre hielo masculino en los Juegos de Milán-Cortina al imponerse 5-1 a Suiza, este viernes en Milán.

Con sus estrellas del campeonato norteamericano (NHL), de regreso a unos Juegos Olímpicos después de 12 años de ausencia, Canadá, que el jueves venció 5-0 a la República Checa, está ya en una posición muy favorable para acabar líder de su grupo, antes de un partido teóricamente muy asequible ante Francia.

Ante Suiza, segunda nación de la clasificación mundial, los canadienses se adelantaron pronto con los tantos de Connor McDavid (6') y Thomas Harley (11'). Pius Suter acortó para los helvéticos en el 13' y luego Canadá sentenció gracias a Macklin Celebrini (25'), Sidney Crosby (48') y Nathan MacKinnon (54').