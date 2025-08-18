Canadá: El Gobierno canadiense declara ilegal la huelga de auxiliares de vuelo en Air Canada y ordena ponerle fin

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Junta de Relaciones Laborales de Canadá (CIRB) ha declarado ilegal la huelga en curso de los 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada y ha ordenado a la dirección del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) que ordene a sus miembros volver al trabajo, según un comunicado de la aerolínea.

"Se ordena al sindicato y a sus dirigentes que cesen inmediatamente todas las actividades que declaren o autoricen una huelga ilegal de sus miembros y que ordenen a los miembros de la unidad de negociación que reanuden el desempeño de sus funciones", reza el fallo de la junta.

Por tanto, CUPE deberá notificar por escrito a todos los miembros antes de las 12:00 hora local de este lunes, a través de su sitio web u otros medios, que ha revocado su declaración o autorización de actividades de huelga y que todos los miembros deben reanudar el desempeño de sus funciones.

En este actual comunicado, la aerolínea no ha mencionado cuándo se espera que se reanuden sus operaciones de vuelo. El reinicio previsto por la compañía de Air Canada y Air Canada Rouge, que llevan inmovilizadas desde el 16 de agosto debido a la huelga convocada por CUPE, se vio frustrado ayer domingo por las actividades de huelga de los dirigentes de CUPE, que desafiaron la decisión del Gobierno de acabar con el conflicto a pesar del proceso de arbitraje.

Anteriormente a este lunes, la compañía aérea comunicó que ha suspendido sus previsiones sobre los resultados para el tercer trimestre y para el conjunto del año 2025 debido a los efectos de la huelga convocada por el sindicato, lo que ha provocado la cancelación de todos sus vuelos.