Canadá.- El Parlamento de Canadá aprueba el presupuesto de Carney y evita unas nuevas elecciones

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press)

El Parlamento de Canadá ha aprobado este lunes el presupuesto presentado por el Gobierno liberal del primer ministro, Mark Carney, por un estrecho margen logrado gracias al voto de última hora de una diputada ecologista, que ha decantado la votación por 170 votos a favor y 168 en contra, evitando así la posibilidad de una segunda convocatoria electoral en un año.

De este modo, la Cámara de los Comunes ha terminado por respaldar al Gobierno en minoría, que podrá seguir con lo que describe como un plan "transformador" para impulsar la economía con más de 140.000 millones de dólares (algo más de 120.000 millones de euros) de nuevas inversiones en un periodo de cinco años y con el objetivo de atraer grandes inversiones en infraestructuras, según ha recogido el diario canadiense 'The Globe and Mail'.

Con todo, el Partido Conservador y el Bloque Quebequense han esgrimido un déficit de US$78.300 millones (cerca de 67.500 millones de euros) como principal razón para su oposición, aunque dos diputados conservadores se han descolgado con su abstención. También han decidido no votar los dos representantes del partido Nuevos Demócratas, cuyo líder interino, Don Davies, ha defendido que lo han hecho primando "la estabilidad en lugar de las maniobras políticas".

El apoyo definitivo para la aprobación del presupuesto ha sido el de la única diputada del Partido Verde, Elizabeth May, quien había pedido previamente a Carney que confirmase su compromiso con el medio ambiente y con los pueblos indígenas.

"Puedo confirmar ante esta Cámara que respetaremos nuestros compromisos de París sobre el cambio climático y estamos decididos a cumplirlos", ha contestado el primer ministro.

Su respuesta ha sido suficiente para una May que, pese a ello, ha advertido al Ejecutivo que los liberales "no pueden contar con que vuelva a votar en contra del gobierno sin cumplir" con lo prometido.