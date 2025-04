Canadá elige primer ministro bajo la influencia de Trump

Canadá celebrará elecciones este lunes tras una campaña marcada por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

El primer ministro Mark Carney aparece como el favorito, al haber logrado asentar una imagen de que tiene la experiencia necesaria para plantarle cara a Washington.

Una victoria del Partido Liberal de Carney representaría uno de los cambios más sorprendentes en la historia política reciente del país.

El 6 de enero, día en que el ex primer ministro Justin Trudeau anunció su renuncia, los liberales iban más de 20 puntos por detrás de los conservadores en la mayoría de las encuestas, y el líder conservador Pierre Poilievre parecía encaminarse a ser el próximo primer ministro.

En las semanas siguientes, Trump desplegó su guerra comercial mientras hablaba repetidamente de integrar Canadá a Estados Unidos.

Cuando Carney reemplazó al impopular Trudeau el 14 de marzo, basó su mensaje directamente en la amenaza de Trump, afirmando que Estados Unidos pretende "quebrar" a Canadá para "poder controlarlo".

Este político de 60 años, que nunca ha ocupado un cargo electivo pero dirigió los bancos centrales de Canadá y Gran Bretaña, hizo campaña asegurando que su experiencia en los medios financieros lo convertía en el candidato ideal para defender a Canadá de la volátil ofensiva arancelaria de Trump.

"Poilievre no tiene intención de enfrentarse al presidente Trump", declaró el viernes. "A diferencia de Pierre Poilievre, yo he gestionado presupuestos antes. He gestionado economías antes, he gestionado crisis antes. Este es un momento para la experiencia, no para la experimentación".

El efecto Trump y el reemplazo de Trudeau por Carney inquietaron a Poilievre, un hombre de 45 años con dos décadas de presencia parlamentaria.

El líder conservador intentó centrar la atención en los problemas que generaron ira contra los liberales durante la década de Trudeau en el poder, en particular el aumento del costo de la vida.

"Continuar en ese camino nos llevará a una mayor desesperación", declaró el jueves.

También ha criticado a Trump, pero atribuyó el pobre desempeño económico del país en los últimos años a la vulnerabilidad de Canadá ante el proteccionismo estadounidense.

Según analistas, su estilo político, en particular su afición a los ataques directos a sus adversarios, podrían también haberlo perjudicado entre votantes moderados y entre las mujeres.

- Dudas y errores -

Las encuestas siguen proyectando un gobierno liberal, pero la contienda se ha vuelto nuevamente reñida en los últimos días.

La cadena pública CBC ha otorgado en varios momentos a los liberales una ventaja nacional de siete a ocho puntos, pero el viernes la redujo a cuatro (42% a 38%).

Un factor crucial que podría favorecer a los liberales es la caída en los sondeos del Nuevo Partido Democrático (centroizquierda) y de los separatistas de Quebec. En elecciones pasadas ambos le han quitado votos, sobre todo en las provincias de Quebec y Ontario.

Un récord de 7,3 millones de los 28,9 millones de electores emitieron su voto anticipado el fin de semana de Pascua, 25% más que en 2021.

Para el analista político Tim Powers, los intentos de los conservadores de alejar la campaña de la polémica con Trump han sido infructuosos.

Aspiraban a "que hubiera un mayor debate sobre el costo de vida y los temas en los que estaban ganando puntos" y Poilievre pensaba que los liberales estarían dirigidos por Trudeau, dijo.

El ganador debería conocerse unas horas después del cierre de las urnas el lunes.

