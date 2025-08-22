Canadá elimina aranceles a productos de EEUU que cumplen con el T-MEC

Canadá eliminará todos los aranceles a los productos estadounidenses que cumplan con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), anunció el viernes el primer ministro Mark Carney.

Esta medida responde a las exenciones otorgadas a principios de mes por Washington a los productos canadienses.

A partir del 1 de septiembre, el gobierno canadiense "eliminará los aranceles aduaneros sobre los productos estadounidenses", en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que equiparará los gravámenes de Ottawa con los aranceles estadounidenses vigentes, dijo Carney en rueda de prensa.

El anuncio de Carney tiene lugar al día siguiente de una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump y en momentos en que Canadá y Estados Unidos intensifican negociaciones para un acuerdo comercial más amplio.