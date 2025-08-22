Canadá eliminará muchos aranceles de represalia sobre productos estadounidenses: Carney

Por David Ljunggren y Promit Mukherjee

OTTAWA, 22 ago (Reuters) - Canadá eliminará muchos de los aranceles de represalia a la importación de productos estadounidenses e intensificará los contactos con su vecino del sur para establecer una nueva relación comercial y de seguridad, dijo el viernes el primer ministro, Mark Carney.

Los aranceles canadienses sobre los automóviles, el acero y el aluminio estadounidenses se mantendrán por ahora, sostuvo el funcionario en una rueda de prensa en Ottawa.

Carney señaló que Estados Unidos había dejado claro recientemente que no impondría aranceles a los productos canadienses que cumplieran con el acuerdo de libre comercio de América del Norte entre los dos países y México, algo que calificó de avance positivo.

"En este contexto y en consonancia con el compromiso de Canadá con el TMEC, anuncio hoy que el Gobierno canadiense ahora igualará a Estados Unidos eliminando todos los aranceles de Canadá sobre los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el TMEC", dijo.

"Canadá y Estados Unidos han restablecido ahora el libre comercio para la gran mayoría de nuestros bienes", añadió, reiterando que, en comparación con sus socios comerciales, las exportaciones canadienses seguían estando sujetas en general a un bajo nivel de aranceles estadounidenses. (Editado en español por Javier Leira)