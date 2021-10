Canadá enfrentará a Costa Rica y México en pasto sintético

Canadá recibirá a Costa Rica y México el mes próximo, en las eliminatorias al Mundial, en el Commonwealth Stadium de Edmonton, un recinto con césped sintético.

La CONCACAF anunció el viernes las sedes de los encuentros.

El Commonwealth Stadium tiene pasto artificial de la marca Field Turf desde 2010. La Asociación Canadiense de Fútbol no respondió a un correo electrónico de The Associated Press, en el que se preguntaba si se instalaría césped natural de manera provisional.

Canadá disputó sus primeros dos duelos de la eliminatoria como local en el BMO Field de Toronto. Empató 1-1 con Honduras el 2 de septiembre y goleó 3-0 a El Salvador el 8.

El 13 de octubre, también dentro del octagonal definitivo rumbo a Qatar 2022, Canadá recibirá a Panamá en Toronto.

La selección de la hoja de arce, ubicada en el 51er sitio del escalafón de la FIFA, anunció el viernes su plantel de 27 convocados para los duelos de las eliminatorias en México, el 7 de octubre, en Jamaica tres días después y frente a Panamá.

En la convocatoria figura Jacob Shaffeulburg, extremo de Toronto. El jugador de 21 años tiene sólo una aparición internacional.

Canadá, cuya única participación en un Mundial se remonta a México 1986, está empatada con Estados Unidos en el segundo sitio del octagonal. Los primeros tres avanzarán directamente a la próxima Copa del Mundo, mientras que el cuarto puesto deberá disputar un repechaje intercontinental.

Plantel:

Arqueros: Milan Borjan (Estrella Roja, Serbia), Maxime Crepeau (Vancouver), James Pantemis (Montreal)

Defensas: Derek Cornelius (Panetolikos, Grecia), Doneil Henry (Suwon Corea del Sur), Kamal Miller (Montreal), Steven Vitoria (Moreirense, Portugal), Samuel Adekugbe (Hatayspor, Turquía), Zachary Brault-Guillard (Montreal), Alistair Johnston (Nashville, MLS), Richie Laryea (Toronto)

Mediocampistas: Stephen Eustaquio (Paços de Ferreira, Portugal); Liam Fraser (Columbus Crew, MLS), Atiba Hutchinson, (Beşiktaş, Turquía); Mark-Anthony Kaye (Colorado, MLS), Jonathan Osorio (Toronto), Samuel Piette (Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone, Escocia)

Forwards: Charles-Andreas Brym (Eindhoven, Holanda), Lucas Cavallini (Vancouver, MLS), Jonathan David, (Lille, Francia), Cyle Larin (Besiktas, Turquía) Tajon Buchanan, (Nueva Inglaterra, MLS), Alphonso Davies (Bayern Múnich, Alemania), Junior Hoilett (Reading, Inglaterra), Liam Millar (Basilea, Suiza), Jacob Shaffelburg (Toronto)