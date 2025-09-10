LA NACION

Canadá "evalúa" su relación con Israel luego de ataques en Qatar

Canadá anunció el miércoles que "evalúa" su relación con Israel, luego de los "inaceptables" ataques

Canadá anunció el miércoles que "evalúa" su relación con Israel, luego de los "inaceptables" ataques israelíes en Catar, dirigidos contra líderes del movimiento Hamás, según la canciller Anita Anand.

"Estamos evaluando la relación con Israel. El ataque de ayer en Catar fue inaceptable. Fue una violación al espacio aéreo catarí", dijo la canciller a la prensa.

La ministra recordó que su país se prepara para reconocer el estado de Palestina, una decisión que deberá hacer oficial durante la asamblea general de la ONU a fines de septiembre.

Se trata de un cambio en la política exterior de Canadá que Israel ha condenado firmemente.

La canciller reiteró que la prioridad de Canadá es "trabajar por la paz en Medio Oriente", y mencionó la importancia de resolver prontamente la crisis humanitaria en Gaza.

